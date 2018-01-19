Битва снеговиков

19 Янв. 2018 2018-01-19T01:50:33+03:00

Главное, чтобы повезло с погодой. А уж москвичи налепят таких снеговиков, что закачаешься! Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Самый известный в столице конкурс лепки авторских снеговиков на этот раз посвящен грядущему чемпионату мира по футболу, который пройдет в этом году в России с 14 июня по 15 июля.

А потому и номинации москвичей ждут сугубо спортивные. Жюри определит лучшего снеговика - «чемпиона», «болельщика», «забиваку», «спортсмена». Будет еще и номинация «Снеговик встречает гостей». Одним словом, полет фантазии не ограничен!

Принять участие в конкурсе могут все желающие. Возрастных ограничений нет. Правил особых - тоже, главное, чтобы в процессе творчества получилась фигура из трех шаров. Впрочем, в прошлые годы и это правило претерпело изменения: треугольные фигуры тоже были признаны снеговиками.

В помощь себе из дома можно принести подручные средства: краски, ведра, морковь, шарфы, шапки, а на этот раз, может быть, даже и бутсы.

Чтобы стать участником арт-битвы, необходима заявка. Ее надо успеть отправить заранее по адресу: artsnegovik@mailvg.ru.

Все подробности соревнований тут: http://vg.mskobr.ru.

ГДЕ: Дворец пионеров на Воробьевых горах, м. «Воробьевы горы», «Университет», ул. Косыгина, 17.

КОГДА: 20 января, 11.30.

Участие бесплатное.

НЕ ПРОПУСТИ!

Пойдем в музей бесплатно!

Каждое третье воскресенье месяца столичные музеи, подведомственные Департаменту культуры города Москвы, принимают посетителей бесплатно!

В январе таким счастливым днем станет ближайшее воскресенье, 21 января.

Посетителей ждут: Музей Москвы и его филиалы, Государственный Дарвиновский музей, Биологический музей им. Тимирязева, Бородинская панорама, Музей А. С. Пушкина, Дом-музей Марины Цветаевой, Музей Владимира Высоцкого, Булгаковский дом, галереи Шилова и Глазунова, музей «Садовое кольцо», Музей наивного искусства, Галерея на Солянке, музейный комплекс «История танка Т-34», Московский музей современного искусства, Новый Манеж, Музей космонавтики, музеи-усадьбы «Царицыно», «Кусково», «Коломенское», «Измайлово», «Лефортово», «Люблино», «Влахернское-Кузьминки».

Вход свободный. Полный список музеев смотрите тут: https://www.mos.ru.

А ЧТО ЕЩЕ?

В Центре фотографии им. братьев Люмьер открылась выставка работ легендарного американского фотографа Дугласа Киркланда.

Всего привезли 170 фотографий. Творчество Киркланда - это 60 лет работы с самыми известными актерами, музыкантами, режиссерами, модельерами. Он был специальным фотографом на 150 голливудских картинах. Именно он снимал в 1961 году Мэрилин Монро - знаменитая серия в постели. На выставке можно увидеть и Мэрилин, и множество других мегаизвестных личностей XX и XXI веков. До 15 апреля.

Фестиваль «Ледовая Москва в кругу семьи» на Поклонной горе продлил свою работу. А это значит, что можно еще неделю наслаждаться удивительными ледовыми скульптурами и кататься с крутых горок.

Напомним, тема фестиваля этого года - «Футбол пяти континентов». На площадке разместились работы, посвященные 32 странам - участницам грядущего чемпионата мира по футболу, их главным достопримечательностям, великим игрокам. Помимо ледовой экспозиции, посетителей ждет развлекательная программа, а также гастрономические изыски от представителей разных стран. До 28 января.

Блошиный рынок займет два этажа: на первом будет антиквариат. На втором - винтаж. Фото: bloshinkamarket.ru

БАРАХОЛКА

Старинные веера и изящный фарфор

Блошинка в Большом Овчинниковском переулке открывает новый сезон. Раз в месяц там собираются любители старины, чтобы порадовать посетителей своими сокровищами.

- У нас есть кредо: все должно быть по-европейски красиво, цивилизованно, чисто и, что немаловажно, недорого, - сообщили «Комсомолке» устроители маркета.

Блошинка разместится на двух этажах. Первый займут антикварные предметы. Будет полюбившийся публике российский и европейский антикварный фарфор - декоративные вазы, сервизы, фарфоровая скульптура. Появятся предметы интерьера и сервировки стола. Модницы оценят старинные ткани, вышивки и кружева, а также ювелирные украшения.

Второй этаж отдан винтажным вещицам. На прилавках - сумки, одежда, бижутерия 50 - 70-х годов ХХ века. Кроме одежды и аксессуаров, обещан богатый выбор советского фарфора, предметов быта, созданных в СССР и странах соцлагеря.

ГДЕ: КЦ «Дом», м. «Третьяковская», Б. Овчинниковский пер., 24, стр. 4.

КОГДА:20 - 21 января, 12.00 - 19.00.

Вход свободный.