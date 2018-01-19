Пятиэтажки в Москве: Не снесем, так надстроим!

19 Янв. 2018 2018-01-19T02:04:49+03:00

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Старые пятиэтажки в столице будут не только ломать, но и надстраивать. Делают это так. Старое мало-

этажное здание накрывают надстройкой, стоящей на отдельных несущих колоннах - как стол. «Столешницей» служит технический этаж, разделяющий прежнюю и новую части дома. На ней и возводят новые жилые этажи. В итоге старые стены здания не перегружаются. Нижние квартиры за счет ширины надстраиваемой части здания вырастают в среднем на 10 - 15 квадратных метров. В них появляются лоджии, эркер в кухне, энергосберегающие стеклопакеты, счетчики воды и тепла, вместо газа - электроснабжение.

Именно таким стал 4-этажный дом на улице Мишина в Северном округе Москвы. Теперь он 8-этажный. В надстройке - 30 квартир от 53 метров (однушка) до 150 метров (двухуровневые апартаменты). С улицы необычная новостройка выглядит симпатично - светлый фасад, ажурные решетки на французских окнах.

К тому же дело выгодное. Жильцы сами оплачивают строительство квартир в надстройке и получают их в собственность. Метр в новой квартире на улице Мишина в среднем обошелся их жильцам по себестоимости - примерно в 75 - 80 тысяч рублей за квадрат. Получается, за однушку площадью 53 метра заплатили примерно 4 миллиона рублей. Впрочем, около года жить придется фактически на стройке. Но москвичей это не пугает.

Примерно так будут надстраивать хрущевки.

ГЛАВНОЕ - СОГЛАСИЕ ЖИЛЬЦОВ

Эксперимент понравился жителям некоторых старых домов в разных округах Москвы. Многие сейчас приезжают на экскурсию и за консультациями в новостройку на Мишина. Столичные власти тоже не против такой реновации.

- Мы детально проанализировали возможность реконструкции домов с расширением и надстройкой верхних этажей, - сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. - Всего проверили 490 домов высотой 3 - 5 этажей. Выяснилось, что надстройка возможна по 46 адресам. Пока только в пяти домах собственники уже приняли решение о реконструкции. В двух домах - в Измайловском проезде и на бульваре Матроса Железняка - началось проектирование. Строительные работы по надстройке могут начаться уже летом этого года и пройдут без отселения жителей. По трем адресам - Нагорная улица, дом 23, корпус 1, Сенежская улица, дом 5, и Петровско-Разумовский проезд, дом 18 «А», сейчас идут подготовительные работы.

Проекты надстройки двух домов в Измайловском проезде и на бульваре Матроса Железняка будут готовы в апреле этого года. В мэрии поддерживают жителей, желающих надстроить свои хрущевки. В помощь инициативным группам жильцов на сайте Департамента градостроительной политики Москвы (dgp.mos.ru) вывешены «Методические рекомендации». В них расписано, что и как делать. В первую очередь нужно согласие 2/3 собственников жилых и нежилых помещений.

- Еще одно главное условие такой реконструкции - отсутствие градостроительных и технических ограничений, - уточнил Сергей Левкин. - Реконструкция с надстройкой не может решить задач по развитию территорий кварталов, не решает проблемы хрущевок. Этот метод не нашел и вряд ли найдет широкое применение.

По его словам, удачные случаи реконструкции домов с надстройкой верхних этажей не являются альтернативой для утвержденной мэром Москвы Сергеем Собяниным программы реновации жилого фонда. Надстройка домов проводится сейчас и в будущем исключительно по частной инициативе самих жильцов.

Как изменятся хрущевки.

КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ

Жильцы реконструируемого дома, желающие купить в нем же новую квартиру, становятся пайщиками реконструкции. Они могут оплатить строительство любым способом:

на свои накопления;

на деньги, вырученные после продажи старой квартиры в этом доме;

на заемные средства (кредит, ипотека, договор переуступки права с кредитором).

Оплата строительных работ возможна в рассрочку. Сначала жильцы вносят 10 - 15% от общей стоимости работ - для разработки проекта. Затем 85 - 90% от общей суммы - для проведения строительно-монтажных работ.

Жильцы, не пожелавшие участвовать в реконструкции дома, остаются в своей улучшенной и расширенной после ремонта квартире. За это они ничего не платят.

К примеру, уже сейчас жители дома на бульваре Матроса Железняка в своем ЖСК начали продажу будущих квартир в надстройке. Купить здесь жилье по цене от 135 тысяч рублей за квадрат могут и сами жильцы дома, и все желающие со стороны. Планировки такие: однушка площадью 59,5 кв. м, двушка - 72,3 кв. м, трешка - 75,4 кв. м.

Вырастут и площади квартир в старой части здания на бульваре Матроса Железняка. Новые стены поставят вокруг пятиэтажки на расстоянии от 2 до 2,5 метра от прежних стен. За счет этого в зависимости от площади существующей квартиры собственники получат дополнительно от 17 до 40 квадратных метров. Причем за эту прибавку жильцам раскошеливаться не придется, поскольку все компенсируется продажей квартир в надстройке. Кстати, во время реконструкции дома его жильцы могут свободно распоряжаться своей уже имеющейся недвижимостью - продавать, дарить или сдавать в аренду. Новые квартиры обещают построить к декабрю 2019 года.