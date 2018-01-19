На хвост президентской явке садится школьный референдум в Москве

19 Янв. 2018 2018-01-19T02:25:21+03:00

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Ученики столичных школ, а также их родители примут участие в школьных референдумах, проведение которых запланировано впервые в день президентских выборов, 18 марта. Необходимые для этого методические рекомендации для московских школ принял межрайонный совет директоров образовательных учреждений Москвы.

ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА

- Президентские выборы - самые популярные у избирателя, на них приходит более 50% граждан, а значит, и в школьном референдуме примет участие максимальное количество родителей, - пояснил один из инициаторов проекта, депутата Мосгордумы (МГД) и в прошлом директор школы Антон Молев. Депутат уверен, что инициатива будет способствовать развитию гражданского общества - у москвичей появляется возможность самим напрямую решать актуальные вопросы в сфере образования.

По мнению директоров школ, эта мера поможет узнать мнение родителей и учеников по самым важным вопросам из первых рук.

- Я думаю, что это вопросы школьной формы. Согласитесь, на сегодняшний день до конца родители не понимают, надо или нет. Вопрос графика каникул, выбор модульной системы или четверти. Очень важна тема отдельной среды для дошкольников, - сообщила директор школы № 2098, депутат Мосгордумы Надежда Перфилова.

Столь серьезные вопросы жизнедеятельности школ требуют максимального участия родителей, так как решение касается всех учеников. Поскольку провести единый опрос всех родителей достаточно непросто, и было предложено ввести такой формат, как школьный референдум. Эксперты признаются, что без выборов на школьный референдум пришло бы в лучшем случае 10 - 20% родителей, при такой явке решения трудно было бы назвать легитимными.

- Школьный референдум проводится по инициативе администрации школы и касается организации работы школы, - уточнил Антон Молев. - Для удобства жителей референдум может проводиться в день голосования на выборах в органы государственной власти или местного самоуправления. Но понятно, что самыми востребованными выборами являются выборы президента. На референдум выносится не более четырех вопросов. Перечень вопросов, специфика - это решение администрации школы, они должны находиться в пределах компетенции школы.

Депутат уверен, что данная инициатива будет способствовать развитию гражданского общества - у москвичей появляется возможность самим напрямую решать важные вопросы в сфере образования.

ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ

- Школьное сообщество Москвы решило воспользоваться президентскими выборами и выяснить мнение старшеклассников, родителей, дедушек, бабушек, а также родителей, дети которых на сегодняшний день ходят в детские дошкольные учреждения - им только предстоит этап школы, - говорит глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. - То есть речь идет о развитии в первую очередь школьного самоуправления, что, на мой взгляд, очень важно, - пояснил эксперт.

Валентин Горбунов добавил, что референдум будет проводиться в помещениях тех же школ, куда родители придут голосовать на выборах Президента России. За ходом референдума будут следить специальные комиссии, чтобы не допустить фальсификаций.

- Единственное, у них будут свои урны и бюллетени. Все места голосования будут взяты полицией под охрану, чтобы не было никаких инцидентов, - резюмировал глава Мосгоризбиркома.

КСТАТИ

Кроме того, в школьном референдуме смогут принять участие москвичи старше 14 лет, и это повысит их гражданскую ответственность как будущих избирателей. Старшеклассники со школьной скамьи начнут участвовать в референдумах, что у них выработает гражданский долг - желание участвовать не только в школьных референдумах, но и в выборах муниципальных органов, высших должностных органов регионов.