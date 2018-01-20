Снегопад в Москве: пробки 6 баллов, метрополитен перешел на усиленный режим работы

20 Янв. 2018 2018-01-20T15:29:16+03:00

Снег в Москве будет идти еще несколько дней Фото: Евгения ГУСЕВА

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Сильный снегопад обрушился на столицу 20 января. Убирать снег уже выехал спецтранспорт.

- На улицах города работает более 14,5 тысячи единиц снегоуборочной и другой специализированной техники, задействовано порядка 32 тысяч рабочих ручной уборки, дворников, - сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. - Особое внимание коммунальные службы уделяют тротуарам и пешеходным зонам, а также очистке от снега крыш и выступающих элементов на фасадах зданий.

Коммунальные службы города будут работать круглосуточно - специальная техника будет выходить убирать улицы каждые четыре часа. Как отметил Петр Бирюков, за прошедшие сутки рабочие вывезли с улиц 480 тысяч кубометров снега.

В то же время сложные погодные условия не сказались на работе транспортного комплекса Москвы.

- Затруднений в движении на наземном городском транспорте, Московском метрополитене, Московском центральном кольце, а также пригородных электричках не зафиксировано, - сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожной инфраструктуры города Москвы.

Хотя загруженность улично-дорожной сети по данным "Яндекс.Пробки" увеличилась с 4 до 6 баллов. Небольшие осложнения наблюдаются на шоссе Энтузиастов и Ярославском шоссе, а также на северо-западе МКАД по внешней стороне, на востоке и юге - по внутренней.

В то же время службы столичного метро перешли на усиленный режим.

- Службы Московского метрополитена переведены на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий. Движение по всем линиям осуществляется в штатном режиме. Уборка предвестибюльных территорий и лестничных сходов проводится чаще обычного, - сообщили в Московском метрополитене.

Столичные аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово работают в штатном режиме.

О ПОГОДЕ

- Днем 20 января в Москве облачно, снег. Температура до -6 градусов. Ветер достигнет 10 метров в секунду, - сообщается в Гидрометцентре России. - В воскресенье, 21 января, местами ожидается сильный снегопад. Температура сохранится -6 градусов.

По данным сиптиков метеобюро "Фобос" в воскресенье регион окажется на северной периферии циклона. Днем будет облачно, пройдет снег и немного потеплеет.