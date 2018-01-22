2018-01-22T15:02:09+03:00
Происшествия

На севере Москвы грабители забрали у студента 7 млн рублей

Неизвестные блокировали его машину и избили
Семен ЕЛЕНИН
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В полиции сообщают, что преступников и их машину пока ищутВ полиции сообщают, что преступников и их машину пока ищутФото: Алексей БУЛАТОВ
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Московская полиция ищет грабителей, которые минувшей ночью засветились на севере Москвы. Около полуночи в полицию позвонил молодой мужчина и сообщил, что его только что ограбили.

- Со слов потерпевшего, на 1-й Сестрорецкой улице его автомобиль заблокировали внедорожником «Тойота Ленд Крузер», - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе московской полиции. - Из нее вышли трое неизвестных мужчин. Они потребовали, чтобы водитель и его пассажиры вышли из машины - под предлогом, якобы ранее «Тойота» столкнулась с их машиной. После этого неизвестные нанесли потерпевшему и его друзьям побои, забрали у них телефоны и взяли из багажника сумку, в которой лежала крупная сумма денег.

С места преступники скрылись все на той же «Тойоте».

Общую сумму ущерба оценили в 7 миллионов 95 тысяч человек.

По словам нашего источника в правоохранительных органах, мужчина, у которого отняли деньги - студент одного из московских колледжей, ему 21 год. Правда, зачем и куда он перевозил ночью такую крупную сумму денег, в полиции не сообщают.

- Очевидно, что преступление совершено по наводке, грабители точно знали, что на этой машине будут перевозиться деньги, - говорит источник.

В полиции сообщают, что преступников и их машину пока ищут.

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