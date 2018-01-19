На станции "Нижняя Масловка" будет пересадка с Большого кольца Московского метро на МЦД

19 Янв. 2018 2018-01-19T14:11:31+03:00

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Строительство Большого кольца Московского метро идет полных ходом. Первый участок от "Петровского парка" до "Делового центра" уже готов и совсем скоро пассажиры смогут им воспользоваться. В это же время ведется и строительство других участков. В частности, на севере Москвы строится станция "Нижняя Масловка". Она же будет являться пересадочной с "Савеловской". Станция расположена между "Петровским парком" и перспективной "Шереметьевской". Станция "Нижняя Масловка" должна разгрузить "Савеловскую". Дополнительный пассажиропоток здесь всегда еще и за счет прибывающих на Савеловский вокзал из Лобни, Дмитрова, Дубны, Савелово, Можайска, Звенигорода, а это около 35 тысяч пассажиров.

Работы здесь начались еще в марте 2012 года, но сроки подрядчики выполняют и планируют завершить все до конца 2018 года. Об этом 19 января строители рассказали мэру Москвы Сергею Собянину во время осмотра хода строительства станции.

Журналистам показали ход работ по строительству транспортного узла станции "Нижняя Масловка".Фото: Алиса ТИТКО

- Это станция глубокого заложения, на этой линии самая сложная, она даст соединение двух веток метро, Савеловеского вокзала, Московского центрального диаметра от Лобни до Одинцово и наземного транспорта. Здесь формируется крупнейший транспортно-пересадочный узел, - сказал мэр города.

Кому-то может показаться, что строительство затягивается. Но быстрее никак нельзя из-за сложных геологических условий. Было бы проще вырыть котлован и запустить проходческий комбайн, но в этом месте жилые дома, вокзал, автомобильные дороги. Из-за этого станцию "Нижняя Масловка" приходится строить "закрытым" способом. В целом, строительная готовность станции составляет около 55%.

Журналистов заранее предупредили, что одеться нужно соответственно - под ногами грязь, а сверху капает. Спускаться под землю нужно очень глубоко (на 65 метров) - сначала по металлическим лестницам, после в шахтной клети по восемь человек. Вот так строители ходят на работу ежедневно.

Под землей шумно. В полутемных подземных тоннелях кипит работа - год назад здесь строители даже находили породу, возраст возникновения которой около 300 млн лет назад до нашей эры. Попадались ракушки и останки моллюсков.

Сейчас же завершается проходка и основные горно-капитальные работы. До конца года необходимо смонтировать все инженерные системы, сделать внутреннюю отделку, а также завершить 30-метровый переход к станции "Савеловская".

Выходы со станции будут организованы к Савеловскому вокзалу и Бутырской улице. Проектировщики говорят, что пассажиропоток на станции "Нижняя Масловка" будет высокий - около 300 тысяч человек в сутки.

Запуск Большого кольца Московского метрополитена ждут тысячи москвичей. Благодаря участку "Нижняя Масловка"-"Деловой центр" (6 станций - "Нижняя Масловка", "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха", "Деловой центр") значительно улучшится путь пассажиров от комплекса "Москва-Сити", районов Хорошевский, Аэропорт, Тимирязевский и Савеловский.