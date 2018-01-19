Доходный дом адвоката Плевако: не сносить, не ремонтировать, стены не передвигать

19 Янв. 2018 2018-01-19T18:47:29+03:00

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Дому №18А на Новинском бульваре больше ста лет. Он был построен в 1905 году в редком для столицы стиле северного модерна. Подобных зданий в Москве не больше десятка.

Дом примечателен тем, что его фасад украшают майоликовые (вид керамики) панно. Часть из них выполнена по эскизам Михаила Врубеля. А саму плитку готовили в Абрамцевской гончарной мастерской, принадлежащей меценату и промышленнику Савве Мамонтову. Любопытно, что эти панно Мамонтов подарил Федору Плевако в благодарность за то, что тот защищал промышленника в суде и добился оправдательного приговора.

- Здание полностью сохранило свою планировку и уникальный декор фасада, - рассказывает руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. - Помимо майоликовых вставок, его украшают барельефы с человеческими фигурами и ветвями растений. Огромные консоли необычной формы, которые поддерживают балконы, не имеют аналогов в Москве. Лестничные пролеты освещают большие окна с мелкой прямоугольной раскладкой, характерной для северного модерна.

Как сообщает пресс-служба Мосгорнаследия, четырехэтажный жилой дом в будущем может быть включен в список объектов культурного наследия. Для этого здание должно пройти историко-культурную экспертизу. До вынесения решения дом находится под охраной государства. Его запрещено сносить, а любые ремонтные и реставрационные работы обязаны проводить по согласованию с Департаментом культурного наследия и под контролем специалистов ведомства. При этом исторический облик здания не может быть нарушен.

А если кому-то из жителей вдруг захочется сделать перепланировку в квартире, то им придется согласовывать работы не только с Жилинспекцией, как раньше, но и с Мосгорнаследием.