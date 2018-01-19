В Москве задержали бывшего директора компании, которая задолжала за рекламу в московском метро 1 млрд. рублей

19 Янв. 2018 2018-01-19T20:44:10+03:00

В 2011 году «Авто Селла» выиграла тендер на работу с метрополитеном. То есть, метро предоставляет площади, подрядчик ищет клиентов, изготавливает рекламу и размещает Фото: Иван ВИСЛОВ

Договор с этой фирмой был расторгнут еще в 2015 году

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Полицейские допросили, а затем и задержали бывшего руководителя фирмы, которая несколько лет сотрудничала с московским метро, размещая в подземке рекламу. Гюля Коган возглавляла компанию «Авто Селла».

В 2011 году «Авто Селла» выиграла тендер на работу с метрополитеном. То есть, метро предоставляет площади, подрядчик ищет клиентов, изготавливает рекламу и размещает ее, выплачивая подземке определенные суммы. Ранее сообщалось, что по пятилетнему договору фирма должна была выплатить 14 миллиардов рублей. Но по ежеквартальным выплатам то и дело возникали просрочки. В итоге к лету 2015 года долг компании перед метрополитеном вырос до 1 миллиарда рублей. Руководство подземки приняло решение досрочно расторгнуть контракт.

В пресс-службе московской полиции затруднились прокомментировать сообщение о задержании Гюли Коган.

- Мы пока не можем ни подтвердить, ни опровергнуть это сообщение, - заявил представитель пресс-службы.

Зато информацию «КП» подтвердил осведомленный источник в правоохранительных органах. Однако он затруднился сказать, в чем конкретно подозревают Гюли Коган, будет ли следствие выходить в суд с ходатайством об аресте бизнесвумен или следователь ограничится другой мерой пресечения - как вариант подпиской о невыезде.

Стоит отметить, что в 2015 году тендер на размещение к метро рекламы выиграл подрядчик «Трейд Компани». Несколько месяцев назад с ним расстались из-за того, что фирма не смогла предоставить банковские гарантии своей платежеспособности.