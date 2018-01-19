Журналисты «КП» получили награды МЧС и Союза журналистов

19 Янв. 2018 2018-01-19T23:48:23+03:00

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‪В пятницу, 19 января‬‬, в столичном «Метрополе» прошел традиционный прием по случаю Дня российской печати, организованный Союзом журналистов Москвы. Ранее представителей прессы поздравил мэр Сергей Собянин.

- Это профессиональный праздник десятков тысяч москвичей, которые работают в масс-медиа, которые составляют самый большой журналистский корпус в стране - не только самый большой, а самый активный, боевой и профессиональный, - сказал Сергей Собянин. - Огромное количество новостей генерируется именно здесь, в Москве, и значительная часть этих новостей - о городе.

На приеме в «Метрополе» президент Академии российской прессы (АРП) Виталий Игнатенко вручил диплом академика АРП обозревателю газеты «Комсомольская правда» Александру Гамову. Ранее звания действительного члена академии удостоились журналисты нашей газеты - главный редактор Владимир Сунгоркин, обозреватели Ольга Кучкина, Владимир Мамонтов, Василий Песков, Инна Руденко, а также главный редактор «Российской газеты» Владислав Фронин, президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский и другие.

Специальный корреспондент "КП" Светлана Волкова награждена дипломом Комплекса градостроительной политики правительства столицы

В официальной части праздника состоялась церемония награждения лауреатов премии Союза журналистов Москвы. Всего в 12 номинациях были отмечены более 50 сотрудников газет, телевидения, радио, интернет-изданий, информагентств (подробности - на сайте Союза журналистов Москвы ujmos.ru).

В числе лауреатов - журналисты "Комсомольской правды".

Выпускающему редактору спецпроекта "Спасатель" Анне Епанешниковой вручили медаль МЧС России "За содружество во имя спасения".

Специальный корреспондент "КП" Светлана Волкова награждена дипломом Комплекса градостроительной политики правительства столицы «За серию публикаций, посвященную градостроительному развитию Москвы». Нашей коллеге также вручили благодарственное письмо Комплекса социальной сферы правительства Москвы.

Напомним, премия Союза журналистов Москвы учреждена в 1992 году и ежегодно присуждается в 12 номинациях, в том числе - учрежденных совместно с палатами Федерального Собрания, министерствами и ведомствам и РФ, департаментами правительства Москвы.

Мы поздравляем наших коллег и желаем им дальнейших творческих успехов!