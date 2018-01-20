Юбилей Высоцкого отметят концертами и спектаклями

20 Янв. 2018 2018-01-20T01:54:05+03:00

Фото из личного архива Иосифа Кобзона: Владимир Высоцкий и Марина Влади на отдыхе.

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Он один из немногих, чей день рождения каждый год отмечают как юбилейный - поют его песни, показывают спектакли о нем. В честь круглой даты интересных событий запланировано еще больше. Причем побывать на них можно уже начиная с 20 января. Вот самые интересные.

ГДЕ: Дом Высоцкого на Таганке, м. «Таганская», ул. Высоцкого, 3.

КОГДА: До 31 января.

Вход свободный.

На выставке «Я, конечно, вернусь…» представлены портреты Владимира Высоцкого, написанные современными художниками по мотивам его произведений и ролей из спектаклей.

20 января пройдет всероссийский фестиваль-конкурс «Я люблю - и, значит, я живу!». Молодые авторы и исполнители представят свои поэтические и музыкальные произведения. В конкурсе будет три номинации «Поэзия», «Авторская песня» и «Художественное слово». Обязательное условие для участников - их произведения должны быть связаны с творчеством Высоцкого.

24 января там же будет презентован фотоальбом «Высоцкий» известного театрального фотографа Александра Стернина. К памятной дате также выпустит книгу воспоминаний «Здравствуй, однако…» актер и друг поэта Вениамин Смехов.

ГДЕ: Библиотека «Дом Гоголя», м. «Пушкинская», «Тверская», Никитский б-р, 7а.

КОГДА: 20 января, 19.00.

Вход свободный.

Большой вечер в честь Владимира Семеновича пройдет уже сегодня. В «Доме Гоголя» будут звучать не только его песни в исполнении современных авторов. Запланированы также литературные чтения, а также показ архивных видеозаписей с участием артиста - кадры с репетиций, из кинофильмов.

ГДЕ: Московский театр на Таганке, м. «Таганская», «Марксистская», Земляной Вал, 76/21.

КОГДА: 25, 26 января, 2 февраля.

Весь январь в Театре на Таганке будут вспоминать Владимира Семеновича.

- У нас появился спектакль «Беги, Алиса, беги!», - говорит директор Театра на Таганке Ирина Апексимова. - Многие поколения советских людей выросли на замечательной пластинке Владимира Семеновича «Алиса в стране чудес». Она и легла в основу нового спектакля режиссера Максима Диденко.

А ЧТО ЕЩЕ?

В Библиотеке киноискусства им. С. М. Эйзенштейна юбилей Высоцкого отметят показом фильма «Плохой хороший человек» (1973), где Высоцкий сыграл зоолога фон Корена. 25 января.

ДК «Юбилейный» - книжная выставка «Я, конечно, вернусь…».

20 января - 20 февраля.

Творческий центр «Москворечье» - выставка «Человек. Поэт. Актер». В экспозиции - книги о Высоцком, картины, эксклюзивные фотоснимки, стихи. Посетители смогут послушать записи выступлений Высоцкого. 22 - 31 января.

Театр «Содружество актеров Таганки» - спектакль «ВВС (Высоцкий Владимир Семенович)», 25 января.

Культурный центр «Вдохновение» приглашает на лекцию «Вне центрального телевидения: феномен популярности Владимира Высоцкого», 25 января.

КЦ «Москвич» устраивает поэтический вечер «Я люблю - и, значит, я живу!». Участники театра студии «Традиция» прочитают известные стихи поэта. А также в этот вечер прозвучат песни на стихи барда в исполнении солистов вокальной студии «Калипсо». 25 января.