2018-01-20T11:04:06+03:00
Происшествия

Московский таксист обстрелял двух парней, отказавшихся мыть его машину

По предварительной версии, молодым людям стало плохо в салоне после алкогольной вечеринки
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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В полицию поступил звонок о стрельбе около 1.30 ночи. Сотрудники выехали на место происшествия. Выяснилось, что в ходе конфликта таксист достал травматическое оружие и выстрелил в пассажировВ полицию поступил звонок о стрельбе около 1.30 ночи. Сотрудники выехали на место происшествия. Выяснилось, что в ходе конфликта таксист достал травматическое оружие и выстрелил в пассажировФото: Михаил ФРОЛОВ
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В центре Москвы таксист начал стрельбу по пассажирам после того, как те отказались мыть его машину. Конфликт произошел на 1-й Тверской-Ямской улице в ночь с 19 на 20 января.

- В полицию поступил звонок о стрельбе около 1.30 ночи. Наши сотрудники выехали на место происшествия. Выяснилось, что в ходе конфликта таксист достал, по предварительным данным, травматическое оружие и выстрелил в пассажиров, - рассказали "Комсомольской правде" в ГУ МВД по Москве.

В салоне были молодые люди 23 и 24 лет. По некоторым данным, парни ехали в такси из ночного клуба. После алкогольной вечеринки одному из них стало плохо прямо в салоне такси. Водитель стал нервничать, когда увидел грязные сидения и начал требовать дополнительные деньги для мойки машины. Парни отказались. Взбесившийся таксист достал оружие и выстрелил в парней.

- Молодых людей доставили в больницу. Им оказана необходимая медицинская помощь, - рассказали в ГУ МВД по Москве. - Однако писать заявление на таксиста пострадавшие отказались.

Несмотря на отсутствие заявления, сотрудники полиции проведут проверку, выяснят причины конфликта и начатой стрельбы. Также будет выяснено, есть ли у водителя разрешение на использование оружия.

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