Прогноз на 22 - 28 января: В Москве ударят самые сильные морозы этой зимы

21 Янв. 2018 2018-01-21T20:18:18+03:00

Будет похолодание в Москве в ближайшее время. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ночная стужа окрепнет до -17...-19 градусов. В Гидрометцентре России дали прогноз погоды на неделю с 22 по 28 января

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Настоящая зима все-таки пришла в Москву! Хотя после декабрьских дождей, бесснежной новогодней ночи и оттепели длиной чуть ли в полтора месяца уже сомнения были - а будут ли вообще нынешней зимой морозы и сугробы.

Сугробы уже есть: после снегопада, который начался в субботу, 20 января, и продолжался сутки, высота снежного покрова в столице составляет 22 - 23 сантиметра.

Первые хоть сколько-нибудь серьезные холода зафиксированы в столице опять же в ночь на 20 января. Воздух остыл до -10,7 градуса. Сибиряки сейчас будут громко смеяться - минус десять, какие же это морозы!

А между тем "смешные" морозы - очередной рекорд нынешней аномальной зимы. Впервые погода преодолела отметку в минус 10 градусов столь поздно, рассказали синоптики центра "Фобос". До сих пор самой поздней датой, когда впервые за зиму трещал десятиградусный мороз, считалось 3 января. До этого дня зима "дотерпела" в 1975 году. Нынче аж почти на три недели рекорд перекрыт. Уточню: речь идет о ночной температуре в мегаполисе, в Подмосковье этой зимой стужа уже зашкаливала за -10.

Дальше - больше. Ближайшая неделя станет самой холодной с начала зимы, предупреждают в Гидрометцентре России. Ночные морозы окрепнут до 17...-19 градусов. Ничего экстремального, как раз в полном соответствии с климатическими нормами для конца января. Но погода сейчас так редко в эти нормы вписывается!

Во подробный прогноз Гидрометцентра России на неделю 22 - 28 января:

В понедельник, 22 января, небо будет затянуто облаками, пройдет небольшой снег. Температура и ночью, и днем одинаковая, -5...-10 градусов.

В вторник и в среду, 23 и 24 января, переменная облачность, без осадков, почти безветренно. По ночам -12...-17 градусов, днем тоже ощутимый морозец, -7...-12. И очень высокое атмосферное давление, 758 - 762 мм рт. ст.

В четверг, 25 января, будет сыпать небольшой снег. Ночные холода усилятся до -14...-19 градусов, днем -7...-12. Давление останется очень высотким, 759 мм рт. ст.

В пятницу, 26 января, при переменной облачности местами пройдет небольшой снег. И немного потеплеет: под утро -11...-16 градусов, днем -5...-10.

В субботу и воскресенье, 27 и 28 января, будет облачно, с прояснениями, ожидается небольшой снег и умеренный мороз. По ночам -9....-14 градусов, днем -5...-10. Атмосферное давление придет в норму, 747 мм рт. ст.