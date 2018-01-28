2018-01-28T17:01:39+03:00
Происшествия

При пожаре в красногорской шестиэтажке пострадали пять человек

Спасаясь от огня, люди выпрыгивали из окон
Дина КАРПИЦКАЯkp_ru_msk
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Как сообщили в управлении МЧС по Московской области, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурных в 12:50.Как сообщили в управлении МЧС по Московской области, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурных в 12:50.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Воскресным днем в подмосковном Красногорске в многоэтажке случился пожар. Двухкомнатная квартира выгорела дотла. Люди — взрослые и дети - выпрыгивали из окон 6 этажа, спасаясь от огня.

Как сообщили в управлении МЧС по Московской области, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурных в 12:50. Горела квартира №223 по адресу: Южный бульвар, дом 6. Сразу было известно, что внутри находятся люди, как минимум, четверо: семейная пара с двумя детьми.

По свидетельствам очевидцев, мужчина и дети выпрыгнули из окна, спасаясь от огня. В результате падения получили серьезные травмы и тут же были госпитализированы в ЦРБ по Красногорскому району. Степень полученных травм не сообщается. Что с женщиной — точно не известно. Так же как и личность еще одного пострадавшего.

В течении часа пожар был полностью локализован. Однако о его ликвидации пока не сообщается — на месте происшествия еще идет разбор завалов.

По официальной информации, всего получили ранения в результате ЧС пятеро. Все они госпитализированы.

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