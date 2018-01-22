2018-01-22T17:38:30+03:00
Происшествия

Гаишники ищут водителя, который прокатился по встречке на МКАД

В Сети появилось очередное видео с участием дорожных беспредельщиков [видео]
Семен ЕЛЕНИН
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Водитель из нового видео едет по встречке Московской кольцевой автодороги - судя по всему, по внешней сторонеВодитель из нового видео едет по встречке Московской кольцевой автодороги - судя по всему, по внешней сторонеФото: скрин с видео
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Сотрудники ГИБДД проводят проверку видеозаписи, которая появилась накануне в Интернете. Это очередной ролик с участием столичных лихачей. Видео было выложено в одной из соцсетей на страничке majorka_777, где публикуют ролики про крутые машины, лихачей и мажоров. «Золотая молодежь столицы» - слоган блога.

Водитель из нового видео едет по встречке Московской кольцевой автодороги - судя по всему, по внешней стороне. В это время трасса по внутренней стороне плотно забита машинами, застрявшими в пробке.

majorka_777_majorka_777_
Гаишники ищут водителя, который прокатился по встречке на МКАД
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- Проводится проверка ролика, который был опубликован в средствах массовой информации, - сообщают в пресс-службе московского управления ГИБДД. - По ее результатам будет вынесено процессуальное решение.

Источник в правоохранительных органах сообщает, что проверка осложняется тем, что на записи не видно ни марки машины, ни ее номера. По косвенным данным можно судить, что само видео было записано в последние дни, когда на Москву обрушились снегопады, где-то на юго-востоке города.

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