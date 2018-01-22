Сергей Собянин поддержал инициативы Общественной палаты столицы

22 Янв. 2018 2018-01-22T17:48:29+03:00

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В Общественной палате Москвы сегодня, 22 января, состоялось очередное собрание. На нем мэр Москвы Сергей Собянин поддержал ряд инициатив Общественной палаты (ОП). Одним из основных проектов, предложенных участниками собрания, стал новый сервис «Электронный дом». Такую систему начнут разрабатывать в качестве эксперимента для проведения электронных собраний собственников и жителей многоквартирных домов, опросов и информирования.

- Конечно, было бы хорошо иметь такие электронные площадки для внутридомового голосования, для голосования жителей дома, - сказал Сергей Собянин. - Но по Жилищному кодексу такого рода голосования можно применять, только если они, опять же, приняли решение на очном собрании жителей. Тогда все решения в дальнейшем в электронной форме могут быть легитимными. Если такого решения нет, то это такая площадка для обсуждения, что, в принципе, уже неплохо. Я не думаю, что такое явление как переход от очных собраний к электронной площадке будет массовым, но я согласен, что такие прецеденты надо создавать.

По мнению мэра, новый проект может быть интересен для москвичей. При этом столичные власти будут оказывать необходимую помощь Общественной палате для запуска такого сервиса.

- Создание электронной площадки, технологии - мы все это сделаем, - добавил мэр. - Но вместе с вами нам нужно очень четко с самого начала определиться - все такого рода процедуры должны быть по инициативе самих граждан. Они должны быть на основе их решения. И никакой кампанейщины здесь не должно быть. Прошу вас обеспечить контроль за этими процессами.

Общественники отмечают очевидные преимущества электронной площадки для общих собраний. При этом напоминают об успешном использовании уже действующей системы электронных референдумов "Активный гражданин".

- Мы видели эффективность проведения голосования по программе реновации, когда контролировали опросы жителей, - сказал вовремя презентации проекта председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления ОП Москвы Александр Козлов. - Результаты по итогам «Активного гражданина» жителями воспринимались положительно. Это обеспечивает и корректность учета голоса, и прозрачность проведения общих собраний. Поэтому считаем, что именно эта площадка позволит москвичам общаться внутри многоквартирного дома как между собой, так и при проведении общих собраний. Мы с коллегами пришли к такому выводу, что помимо классических форм нужно дополнить эту форму электронными возможностями общения как через конференции, так и через электронную площадку для голосования. Мы просим, Сергей Семенович, рассмотреть возможность альтернативных способов общения жителей многоквартирного дома через использование действующей площадки «Активный гражданин».

По его мнению, общие собрания собственников сейчас проводить сложно из-за того, что некоторые жители сдают свои квартиры, и связаться с ними сложно. Есть и другая проблема - часто на собраниях не удаётся обеспечить кворум, сложно корректно подсчитать голоса и составить протоколы собраний. Общественники детально разобрались с этой темой. До выдвижения инициативы представители палаты провели круглые столы с участием экспертов и активных жителей.

Проекты начнутся с эксперимента

Еще один важный проект представила заместитель председателя Общественной палаты Москвы Арина Шарапова. Ее предложение - создать сайт с информацией о городских мероприятиях для пенсионеров. Мэр также поддержал эту идею, высказав свои замечания.

Сейчас центры соцзащиты предлагают огромное количество программ, в которых участвуют десятки тысяч людей пенсионного и пожилого возраста, - сказал Сергей Собянин. - Но все, что я слышу, что предлагается - это другой масштаб. С увеличением масштаба изменяются все подходы, что никакие площадки центров социального обслуживания просто не выдержат такого масштаба. И почему мы сегодня вынуждены отказывать большому количеству людей, которые желают участвовать в том же «Серебряном университете» и ряде других программ? Все просто не способно выдержать этот поток ни по объему, ни по качеству своих площадок. Конечно, если думать над этим проектом, необходимо вовлекать всю инфраструктуру: и возможности образования, и возможности учреждений спорта, культуры, возможно коммерческие какие-то площадки. Я уже не говорю про открытые общественные пространства Москвы, которые в значительной степени приспособлены под активности.

По мнению мэра, услуги для пожилых людей должны быть качественными. А для этого на комплексную подготовку и запуск проекта потребуется определенное время.

- Давайте мы начнем с эксперимента: посмотрим, как это работает на школьной площадке, в музыкальной школе, в доме культуры, в учреждениях спорта и ряде других направлений ключевых, которые особенно востребованы людьми пожилого возраста, - предложил Сергей Собянин. - Наработав опыт, мы с каждым днем будем расширять и расширять возможности таких площадок и количество людей, вовлеченных в эту программу. Сама программа, на мой взгляд, чрезвычайно интересна. По крайней мере, мы сделаем все возможное, чтобы ваши предложения воплотились в жизнь.

В заключение мэр выступил за обсуждение названия проекта с москвичами.