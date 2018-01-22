Скидки для студентов и Татьян в Москве: подняться на Останкинскую башню или стать на коньки

22 Янв. 2018 2018-01-22T19:46:55+03:00

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Студенты и Татьяны уже готовятся принимать поздравления и подарки – 25 января традиционно будут отмечать День студентов (Татьянин День). Праздник зародился в далеком 1755 году, когда императрица Елизавета подписала указ «Об учреждении Московского университета». А вот прозвище «Татьянин день» праздник получил в честь святой мученицы Татьяны Крещенской. Студенты по-прежнему молятся святой Татьяне и просят помочь в учебе и просвещении. Но в праздничный день учебники в сторону, в столице специально подготовили скидки на развлечения.

16 катков, куда пустят бесплатно

Для бесплатного посещения нужно будет только показать студенческий билет и паспорт. Дополнительный подарок ждет посетительниц с именем Татьяна – скидка 50% на прокат коньков. А в Парке Горького в этот день прокат для студентов и Татьян вообще будет бесплатным.

- В акции участвуют Парк Горького, сад имени Баумана, сад «Эрмитаж», Измайловский парк, Таганский парк, Перовский парк, Бабушкинский парк, Лианозовский парк, парк 50-летия Октября, Гончаровский парк, парк «Ангарские пруды», парк «Дубки», парк «Сокольники», парк «Фили», парк «Красная Пресня», парк «Усадьба Воронцово», - уточнили в мэрии Москвы.

В Парке Горького 25 января прокат для студентов и Татьян обещают сделать бесплатным.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Но и это еще не все. В парках приготовили праздничные программы. В Парке Горького в 17.30 пройдет квест «Студенческий переполох» с вопросами по математике и литературе, а Татьяны смогут бесплатно посетить экскурсию «14 историй о любви» (нужно заранее зарегистрироваться на сайте www.park-gorkogo.com). В Измайловском парке с 17.00 до 20.00 всех студентов бесплатно научат кататься на коньках, после чего будет флешмоб со светящимися воздушными шариками и дискотека. В саду имени Баумана с 18.00 до 21.00 пройдет бесплатный мастер-класс по катанию на коньках и флешмоб «Студенческая зарядка».

На высоту 337 метров

Подняться на смотровую площадку Останкинской башни удовольствие не из дешевых - 1000 рублей. В праздничный день студентов ждет скидка - 55%, сопровождение экскурсовода будет бесплатным. А для студенток по имени Татьяна подготовили еще и приятные сувениры.

- Входной билет будет стоить 450 рублей, — уточнили в отделе по связям с общественностью и СМИ филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Московский региональный центр» (Останкинская башня).

Что ждет студентов? Посещение смотровой площадки с видом на телецентр «Останкино», деловой центр «Москва-Сити», ВДНХ, Кремль и стадионы. В праздничную программу войдет также посещение 85-го уровня башни, где есть открытая смотровая площадка. Доступна для осмотра будет и гигантская опора с датчиками измерения направления и скорости ветра, температуры и влажности воздуха.

Посетители на смотровой площадке Останкинской телебашни.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Экскурсии, по данным мэрии Москвы, будут проводить с 12.00 до 21.00. Сбор участников на первом этаже в фойе. Одна прогулка в сопровождении экскурсовода рассчитана на 20 человек. А те, кто придут на смотровую площадку вечером, еще и послушают музыку в исполнении диджея, а в кофейне ресторанного комплекса «Седьмое небо» все получат бесплатные сладости.

Для получения скидки на билеты просят не забывать студенческий билет и паспорт. Кстати, для остальных посетителей в этот день стоимость билетов и экскурсий останется неизменной.

Танцуем и поем с Мотом

В концертном зале «Россия» выступят Мот, группы «Каста» и «Серебро», Бьянка, Кристина Si, DJ Артемий Золотов и другие артисты. Кроме того, в фойе зала будут фотозоны, фуршет, а также танцевальные мастер-классы и флешмобы. Попасть на концерт можно бесплатно, получив пригласительный билет в Департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства города (Вознесенский переулок, дом 22). С собой нужно взять студенческий билет. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8 (495) 620-20-00 (добавочный 11406).

Квест в зоопарке

Студенты смогут бесплатно принять участие в интеллектуальной игре. Для этого нужно заранее зарегистрировать команду (до 6 человек) по телефону 8-499-255-57-63.

- Команды будут соревноваться не только в знаниях и качестве выполнения заданий, но и в скорости. Легкой победы не будет, - предупреждают в пресс-службе Московского зоопарка.

Соревнование начнется в 13.00, сбор участников у Большого пруда (возле главного входа на территорию зоопарка). При себе нужно иметь карандаш или ручку, что-то твердое (чтобы подложить под бланк задания) и доступ в интернет.

В Московском зоопарке заявили, что будущий квест будет не самым простым.Фото: Михаил ФРОЛОВ

КСТАТИ

Покататься на ВДНХ со скидкой

Скидки более 50% ждут всех студентов, а также девушек и женщин по имени Татьяна. Для точности – билеты будут стоить 200 рублей вместо 450. А, если вы студентка, да, еще и по имени Татьяна, то вход на каток 25 января будет бесплатным.

- Чтобы получить бесплатный билет или воспользоваться праздничным тарифом, нужно будет показать в кассе паспорт или студенческий билет. Покататься можно будет с 17.00 до 23.00, - объяснили в мэрии Москвы.

Стоит обратить внимание, что цены на дополнительные услуги, например, заточку и прокат коньков, не изменятся.

ЧТО ЕЩЕ

- в музее-заповеднике «Царицыно» с 12.00 до 19.00 посетительницы с именем Татьяна и студенты смогут бесплатно прокатиться на «ватрушках» с тюбинговой горки. Она расположена рядом с Большим мостом через овраг. Кстати, прокат тюбов также будет бесплатным;

- в парке «Кузьминки» будет действовать скидка 50% на прокат лыж и тюбов для студентов, а Татьяны смогут взять в аренду спортивный инвентарь бесплатно;

- в Центре фотографии им. братьев Люмьер на выставке «За кулисами» легендарного голливудского фотографа Дугласа Киркланда по предъявлению студенческого билета подарят плакат с фотографией юной Одри Хепберн;

- в Московском театре мюзикла 25 января на спектакль «Все о Золушке» будет скидка 50%. Купить билеты можно в кассе театра на Пушкинской площади в день спектакля, обязательно предъявить студенческий билет.