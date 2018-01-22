2018-01-22T20:17:26+03:00
Общество

В Москве демонтируют бетонные блоки, установленные возле подземных переходов

Но в местах, где бывают много народу, заграждения оставят
Игорь ПАВЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments14
ФОТО Михаил Почуев/ТАССФОТО Михаил Почуев/ТАСС
Изменить размер текста:

Бетонные плиты возле станций метро и подземных переходов появились в конце прошлого года. И так совпало, что произошло это почти сразу после громкого ДТП на «Славянском бульваре», когда рейсовый автобус съехал на ступени перехода, задавив насмерть четырех человек.

Однако в Департаменте региональной безопасности и противодействию коррупции «Комсомолке» пояснили, что такие заграждения в Москве ставят не первый год. Хотя главная цель, которую преследуют городские власти, это как раз-таки защитить людей от наезда транспорта.

- В этом году такие заграждения установили в 800 местах, - рассказала «КП» пресс-секретарь Департамента региональной безопасности Елена Романова. - В основном, это те улицы, где проводились новогодние и рождественские мероприятия. Конкретные точки утверждали на уровне МВД. А установкой и демонтажом занимается комплекс городского хозяйства.

Кстати, в некоторых местах бетонные плиты все-таки оставят. Например, возле переходов у Большого театра, рядом с Красной площадью и Площадью Революции, на Манежке и на других улицах.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Страстная неделя в 2018 году: что можно и нельзя есть перед Пасхой
Страстной называется шестая неделя Великого поста, которая идет перед самым главным праздником в христианстве, Пасхой. Рассказываем, как правильно провести Страстную неделю перед Пасхой в 2018 году
Новости 24
ТПУ «Савеловский» сможет пропускать 250 тысяч пассажиров в сутки
В Подмосковье около 10 тысяч километров дорог обработали реагентами за сутки
Пьяный москвич украл у знакомой обезьяну и забил животное до смерти
В Москве завершился демонтаж новогодних елок
В Татьянин день студентов пустят на столичные катки бесплатно
Американский посол может окунуться на Крещение в прорубь Нового Иерусалима
Тринадцать машин столкнулись в подмосковном Ступино
На фиолетовой ветке столичного метро запустят еще 33 поезда «Москва»
Домработница обокрала безработную москвичку на 1,6 млн рублей
В Подмосковье иномарка сбила насмерть двух человек
Билеты «Единый» в форме браслетов начали продавать в столичном метро
Как работает транспорт в Москве на Крещение: Некоторые улицы около храмов перекроют
В столичных кинотеатрах бесплатно покажут фильмы с участием Тихонова