В Москве демонтируют бетонные блоки, установленные возле подземных переходов

22 Янв. 2018 2018-01-22T20:17:26+03:00

Но в местах, где бывают много народу, заграждения оставят

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Бетонные плиты возле станций метро и подземных переходов появились в конце прошлого года. И так совпало, что произошло это почти сразу после громкого ДТП на «Славянском бульваре», когда рейсовый автобус съехал на ступени перехода, задавив насмерть четырех человек.

Однако в Департаменте региональной безопасности и противодействию коррупции «Комсомолке» пояснили, что такие заграждения в Москве ставят не первый год. Хотя главная цель, которую преследуют городские власти, это как раз-таки защитить людей от наезда транспорта.

- В этом году такие заграждения установили в 800 местах, - рассказала «КП» пресс-секретарь Департамента региональной безопасности Елена Романова. - В основном, это те улицы, где проводились новогодние и рождественские мероприятия. Конкретные точки утверждали на уровне МВД. А установкой и демонтажом занимается комплекс городского хозяйства.

Кстати, в некоторых местах бетонные плиты все-таки оставят. Например, возле переходов у Большого театра, рядом с Красной площадью и Площадью Революции, на Манежке и на других улицах.