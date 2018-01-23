На «Рассказовке» читаем Гоголя, а на «Беломорской» любуемся северным сиянием

23 Янв. 2018 2018-01-22T20:52:32+03:00

До конца этого года в Москве обещают построить 25 станций метро. Мы узнали, как будут выглядеть некоторые из них

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Станция «Беломорская» (Замоскворецкая линия)

Павильон с улицы украсят в фирменных зеленых цветах Замоскворецкой линии. А на платформе название станции также напишут на зеленой табличке. Пассажиры приедут сюда и попадут... в Беломорье. Море напомнят подвесные потолки в оттенках морской волны. Снег - облицованные белым мрамором Полоцкого месторождения колонны и стены. Полярные ночи - покрытые краской «ночное небо» (темно-синего цвета) потолки над путями. На стенах развесят панно с видами Беломорья - северное сияние, Соловецкий монастырь, ансамбль «Кижи». Кстати, имитацию северного сияния увидим и на входе в вестибюле. Для этого за сетчатыми панелями на темно-синем бетонном потолке спрячут светодиодные ленты. Их свет будет похож на яркие всполохи в небе Беломорья.

Когда откроют: ориентировочно запуск намечен на конец 2018 года.

Станция «Рассказовка» Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Станция «Рассказовка» (Калининско-Солнцевская линия)

Пассажиры попадут в электронный читальный зал. На колоннах вдоль платформы нарисуют ячейки картотеки. Получатся книжные «шкафы». На каждом ящике - черно-белый QR-код. Нужно навести на него мобильник и скачать нужную книжку. В виртуальной библиотеке - отечественная и зарубежная литература, как современная, так и классика.

Вся станция будет украшена в книжном стиле. На стенах около путей - панели с картинками в виде корешков книг. А свободное место между колоннами распишут цитатами известных людей. Рядом появятся скамейки для отдыха и чтения.

Когда откроют: ориентировочно запуск поездов с пассажирами планируется на весну 2018 года.

Станция «Селигерская» Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Станция «Селигерская» (Люблинско-Дмитровская линия)

Над платформами всех новых станций Люблинско-Дмитровской линии раскинулись своды в виде цилиндрического «зонта» разного диаметра. Благодаря такому потолку со светильниками яркий свет зальет центральный зал платформы и пассажирскую зону боковых залов. А освещение в зоне прибытия поездов будет приглушенным.

Когда откроют: предварительно планируют запустить к весне 2018 года.

Станция «Очаково» Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Станция «Очаково» (Калининско-Солнцевская линия)

Рядом с будущим метро раскинулись Очаковские пруды. А вся начинка станции спрятана под Озерной площадью (кстати, первоначально проектируемая станция называлась «Озерная»). Кругом вода! Об этом можно сразу догадаться, еще находясь в прибывающем сюда поезде. Колонны вдоль платформы украсят кувшинки и блики на воде. Их нарисуют на сине-зеленых металлокерамических панелях, которые используют в облицовке.

Водное царство устроят и в вестибюлях с помощью подсвеченных витражей с кувшинками.

Когда откроют: ориентировочно запуск с пассажирами намечен на весну этого года.

Станция «Деловой центр» Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Станция «Деловой центр» (Большая кольцевая линия)

В центре комплекса «Москва-Сити» запустят станцию, похожую на мини-«Сити», с такими же сверкающими стенами, как и у зданий-башен. Платформу и колонны через каждые 7 - 8 метров украсят алюминиевыми панелями с верхним слоем из нержавеющей стали. На алюминиевом реечном потолке сделают световые ниши, а также голубые панели в цвет соседней Филевской линии. Ограждения пешеходных балконов и витражи накроют прозрачным стеклом.

Здесь можно будет перейти на станцию «Выставочная» Филевской линии и станцию «Деловой центр» Калининско-Солнцевской линии.

Когда откроют: в ближайший месяц поезда поедут с пассажирами.