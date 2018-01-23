Москвич связал свою девушку, положил в ванну с водой и угрожал пустить электричество

23 Янв. 2018 2018-01-23T12:28:34+03:00

30-летняя жертва призналась, что сожитель бил ее не в первый раз

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Очередная история про «любовь зла». В столичном районе Солнцево на 41-летнего товарища завели уголовное дело по статье «угроза убийством».

- На днях в отдел полиции обратилась 30-летняя женщина, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Она написала заявление на своего сожителя - накануне он ее избил и забрал из кошелька деньги. В процессе общения с полицейскими она рассказала, при каких обстоятельствах это было.

Оказалось, мужчина устроил любовнице настоящую экзекуцию. После нескольких ударов он связал ей руки и ноги, наполнил ванную водой и положил в нее уже толком не сопротивлявшуюся жертву. Затем включил в розетку фен и пригрозил, что сейчас бросит его в ванну.

- Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Солнцево задержан подозреваемый - неоднократно судимый москвич, - сообщают в пресс-службе УВД по ЗАО. - Установлено, что мужчина неоднократно вел себя агрессивно по отношению к сожительнице.

Как стало известно «КП», любовники то сходились, то разъезжались. Периодически мужчина проявлял агрессию, устраивал сцену ревности и колотил свою подругу. Но до этого женщина ни разу в полицию не обращалась.

Подозреваемый арестован. Кстати, до этого мужчина сидел за угон и незаконный оборот оружия. Сейчас решается вопрос, что в нынешнем уголовном деле помимо «угрозы убийством» появится и статья «грабеж» (открытое похищении чужой собственности).

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