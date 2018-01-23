В 2018 году в Москве благоустроят более 50 новых парков

23 Янв. 2018 2018-01-23T13:50:06+03:00

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Во вторник, 23 января, на заседании президиума правительства Москвы подвели итоги работы комплекса ЖКХ столицы за прошлый год и обсудили планы на ближайшее будущее. Одной из главных тем 2017-го была масштабная реконструкция улиц, площадей, бульваров и создание новых парков.

- Во время благоустройства улиц уникальной находкой стала стена Белого города, а на площадь перед Белорусским вокзалом вернулся памятник Максиму Горькому, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - В прошлом году в столице было создано 54 парка рядом с жилыми домами. А в этом году благоустроим ещё 84 таких же парка и озеленённых мест.

По его словам, Москва с этого года стала единственным регионом в стране, который перешёл на плановую замену лифтов сразу после истечения срока их службы. В этом году в жилых домах столицы заменят 2600 лифтов. А в более чем 2 тысячах домов отремонтируют инженерные системы.

В новом году по всему городу обновят 17,9 миллионов квадратных метров дорог (в 2017 г. - 20,7 млн. кв. м). Изменится и навигация на улицах. Коммунальные службы завершат создание в Москве единой системы пешеходной навигации на русском и английском языках. Всего в столице появится более 80 тысяч новых домовых указателей (сейчас установлено 69 тыс.) и более 10 тысячи отдельно стоящих городских указателей (сейчас установлено 8,7 тыс.).

ЧТО СДЕЛАЮТ В ЭТОМ ГОДУ

1. Благоустройство.

Масштабный ремонт в историческом центре не планируется, но в некоторых районах наведут порядок в таких местах:

- в пределах Садового кольца - Кадаши и переулки в районе Солянки и Маросейки;

- за пределами Садового кольца - в районе Киевского вокзала, около главного входа ВДНХ, новый пешеходный бульвар около входа в парк Горького со стороны Ленинского проспекта (см. подробнее - https://www.kp.ru/daily/26784/3818808/), площадь около станции метро "Улица 1905 года", территория Еврейского музея и центра толерантности на улице Образцова.

По всему городу также высадят на клумбах и цветниках 49,2 миллиона штук цветочной рассады. Это в основном растения однолетники и луковичные, а также двулетники и многолетники.

Общая длина обновляемых улиц - 18,5 километра. Общая площадь - 90 гектаров.

2. Парки, общественные пространства и площадки около станций метро.

По всему городу обустроят 51 парк и озеленённые зоны. Среди них - парк инновационного центра "Сколково", усадьба Люблино, парк в пойме реки Битцы, места отдыха в районе Южное Бутово.

Кроме того, благоустроят пешеходные маршруты в радиусе 1200 метров около трёх недавно открытых станций метро - "Минская", "Ломоносовский проспект" и "Раменки" и семи вновь открываемых станций Калининско-Солнцевской линии - "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка".

Общая площадь новых парков - 1 231 гектар.

3. Дворы и подъезды жилых домов.

Порядок наведут в 4 947 дворах, в том числе в 1 556 дворах - капремонт асфальта, а в 3 391 дворе - благоустройство территории.

Помимо этого, в жилых домах обновят 21 869 подъездов. А рядом с многоэтажками планируется реконструкция 5 649 контейнерных площадок для сбора мусора.

4. Капитальный ремонт жилья.

В этом году капремонт сделают в 2 039 домах, при этом в 1 119 из них работы начались в прошлом году. Вдобавок заменят 2,6 тысячи лифтов. А до конца 2020 года планируют поменять всего 7 160 лифтов и капитально отремонтировать 5 102 жилых дома.

5. Освещение.

Новые фонари поставят по 3 165 адресам, из них 1 645 дворов, 126 спортивных и 759 детских площадок, 635 школ и детских садов. Художественной вечерней подсветкой украсят 70 мест на набережных Москвы-реки.

Всего в столице появятся 2 500 новых опор наружного освещения и 2 978 светильников на уже существующих опорах.