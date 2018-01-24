2018-01-24T12:29:27+03:00
Происшествия

В Подмосковье горит склад товаров из пластика - 1000 квадратных метров

Пожару присвоили повышенный ранг №2 [видео]
Семен ЕЛЕНИН
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Всего сейчас на объекте работают 24 единиц техники и 89 человекВсего сейчас на объекте работают 24 единиц техники и 89 человекФото: ТАСС
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На окраине подмосковного Ногинска пожарные уже около трех часов пытаются потушить склад. Сообщение о горящем здании на территории промзоны в деревне Молзино поступило в 09.42. Склад здесь большой - 10 тысяч квадратных метров. Огонь распространялся очень быстро. К приезду первых пожарных расчетов он охватил около 1000 «квадратов». Сообщается, что на складе хранятся горючие товары из пластика, поэтому пожарным пока не удается справиться с огнем.

- В 09.58 был объявлен повышенный ранг пожара №2, - рассказали «Комсомольской Правде» в пресс-службе подмосковного управления МЧС. - Информации о пострадавших нет. В здании в момент начала пожара находились 11 человек и все они самостоятельно вышли еще до приезда пожарных.

В Подмосковье горит склад товаров из пластика - 1000 квадратных метров Фото: ТАСС

В Подмосковье горит склад товаров из пластика - 1000 квадратных метровФото: ТАСС

По состоянию на 12.20 сотрудники МЧС продолжают проливку здания. Справиться с огнем пока не удается - пластик! В некоторых СМИ появилась информация, что площадь пожара выросла до 5000 квадратных метров. В МЧС это опровергают. Пожарным удается сдерживать огонь на площади в 1 тысячу «квадратов».

Всего сейчас на объекте работают 24 единиц техники и 89 человек.

В Ногинске горит склад на площади в тысячу квадратных метров.В Ногинске горит склад на площади в тысячу квадратных метров

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