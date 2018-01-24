Референдума по объединению районов Марьино и Люблино не будет

24 Янв. 2018 2018-01-24T17:27:20+03:00

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Наделавший много шума местный референдум об объединении московских муниципалитетов Марьино и Люблино решили вовсе не проводить. Напомним, в первые рабочие дни этого года бурно обсуждалось решение муниципалитета Марьино на юго-востоке столицы устроить голосование жителей по этому вопросу. Такую идею подкинула районным депутатам одна из столичных общественных организаций. Мол, это поможет сократить чиновничий аппарат и сделает местную власть ближе к народу. А жители заволновались. Многие не исключали, что опрос населения может пройти в день президентских выборов 18 марта. Но теперь активисты передумали.

- Насколько мне известно, инициативная группа по проведению референдума отозвала свою инициативу в этот вторник, - сообщил сегодня, 24 января, председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. - То есть референдума не будет. Но пока не ясно, по какой причине. Возможно, инициативная группа решила отказаться от референдума, пообщавшись с избирателями. Но Марьино и сейчас является одним из самых больших районов Москвы.

При этом глава Мосгоризбиркома напомнил, что для проведения референдума необходимо собрать в его поддержку подписи избирателей как района Марьино, так и Люблино. Возможно, это условие также подтолкнуло авторов идеи к тому, чтобы оказаться от референдума. И теперь жители Марьино и Люблино могут облегченно выдохнуть!