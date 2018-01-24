«Сфотографируйте меня с Ломоносовым»

24 Янв. 2018 2018-01-24T18:36:05+03:00

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Только не подумайте, что я свихнулся. Каждая буква в этой заметке буквально пропитана правдой. Хотя некоторые жители столицы решили, что я сбрендил, когда попросил их сфотографировать меня с Ломоносовым. И ладно бы дело было на Воробьевых горах, где великому уму установлен памятник (рядом со зданием МГУ). А то же на Тверском бульваре.

- Молодой человек, вы серьезно? - разулыбалась девчонка в синем шарфе. - Это же Есенин...

Я посмотрел налево и увидел памятник русскому поэту.

- Да нет, - говорю, - вы меня не так поняли. Есть такое мобильное приложение. Histars называется. С его помощью можно сфотографироваться не только с Ломоносовым, но и с Достоевским, Чайковским, Пушкиным. И другими ребятами. Смотрите-ка.

Я открыл приложение и показал девушке Ломоносова в сюртуке (правда, на Ломоносова он похож также, как я на Валерия Леонтьева). Девушка рассмеялась и все поняла.

С помощью приложения HISTARS можно сфотографироваться не только с Ломоносовым, но и с Достоевским, Чайковским, Пушкиным.

Сфотографироваться с основателем МГУ до недавних пор любой желающий мог только на Воробьевых горах. Но ко Дню студента разработчики приложения добавили виртуальных 3D-двойников на разных столичных улицах (ровно на два дня - 24 и 25 января). Сделать селфи с дядей Мишей у меня почему-то не получилось. Фейс ученого никак не хотел помещаться в объектив. Поэтому я и просил запечатлеть меня случайных прохожих. Там же, на Тверском бульваре, я познакомился с другой доброй девушкой Анастасией. Ее собачка по кличке Белла (померанский шпиц) смотрела на Ломоносова с таким интересом, как будто и, правда, его видела. Видимо, со стороны это выглядело абсурдно. Стоит Анастасия с моим смартфоном и подсказывает мне, как сделать руку, чтобы приобнять Ломоносова. А мы с Беллой смотрим на гордый профиль Михайло, пытаясь изобразить радость.

В тот же день я оказался на Цветном бульваре. И вновь обнаружил Михаила Васильевича. Оказывается, его можно передвигать пальцами по экрану, а также менять в размерах (век живи - век учись). Получилась такая троица - я, Ломоносов и Никулин (памятник возле цирка). Еще одна случайная знакомая, которая меня фоткала, громко смеялась и сказала, что ученый похож на какого-то мужика из рекламы стирального порошка. А также на ее бывшего мужа.

Фото с Ломоносовым на ступеньках Цирка на Цветном.Фото: Павел КЛОКОВ

В общем, если хотите поиграть и нащелкать таких же фоток, у вас еще есть время. Сделать это можно (до 26 января) на Воробьевых горах, Тверском, Цветном, Гоголевском и Чистопрудном бульварах, Ильинском сквере, парке «Зарядье», на ВДНХ, а также в парках имени Горького, Таганском, «Сокольники» и «Фили».

КАК СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ

Для того, чтобы встретить исторических персонажей на улицах Москвы, нужно открыть на вашем телефоне программу App Store или Google Play и вбить в поисковике название «Histars». Через пару минут логотип приложения появится на рабочем столе смартфона. Открыв его, вы увидите список исторических персонажей (Ломоносов, Яшин-футболист, Достоевский, Толстой, Гагарин, Чайковский, Цой, Пушкин, Грозный, Наполеон, Романов, Петр Первый). А также адреса, где они обитают.