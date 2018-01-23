2018-01-23T13:44:40+03:00
Спорт

В Москве победителям и призёрам Сурдлимпийских игр выплатят премии

Такое решение принял мэр Сергей Собянин
Светлана ВОЛКОВАkp_ru_msk
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Сергей Собянин решил вручить награды победителям и призёрам Сурдлимпийских игрСергей Собянин решил вручить награды победителям и призёрам Сурдлимпийских игрФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня, 23 января, на заседании президиума правительства Москвы решили выплатить единовременные денежные премии московским спортсменам - победителям и призёрам XXIII летних Сурдлимпийских игр 2017 года и их тренерам. Распоряжение об этом подписал мэр Сергей Собянин.

Игры прошли в городе Самсуне в Турции с 18 по 30 июля. В них участвовали более 4,5 тысяч спортсменов из 109 стран мира. Соревнования проходили по 21 спортивной дисциплине спорта глухих.

Сборную России представляли 334 спортсмена, из них 103 москвича. В итоге сборная России заняла первое место в общекомандном зачёте, завоевав 199 медалей. Из них - 85 золотых, 53 серебряных и 61 бронзовая.

Москвичи принесли в копилку нашей сборной 79 медалей - 27 золотых, 21 серебряную и 31 бронзовую.

Теперь победителям и призёрам дадут такие премии:

- по 2 млн. рублей - за каждое звание чемпиона;

- по 1,4 млн. рублей - за серебро;

- по 800 тыс. рублей - за бронзу.

Тренерам, подготовившим чемпионов и призёров, положены выплаты в размере 50 процентов от указанных сумм (за каждое призовое место).

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