В Москве победителям и призёрам Сурдлимпийских игр выплатят премии
Сегодня, 23 января, на заседании президиума правительства Москвы решили выплатить единовременные денежные премии московским спортсменам - победителям и призёрам XXIII летних Сурдлимпийских игр 2017 года и их тренерам. Распоряжение об этом подписал мэр Сергей Собянин.
Игры прошли в городе Самсуне в Турции с 18 по 30 июля. В них участвовали более 4,5 тысяч спортсменов из 109 стран мира. Соревнования проходили по 21 спортивной дисциплине спорта глухих.
Сборную России представляли 334 спортсмена, из них 103 москвича. В итоге сборная России заняла первое место в общекомандном зачёте, завоевав 199 медалей. Из них - 85 золотых, 53 серебряных и 61 бронзовая.
Москвичи принесли в копилку нашей сборной 79 медалей - 27 золотых, 21 серебряную и 31 бронзовую.
Теперь победителям и призёрам дадут такие премии:
- по 2 млн. рублей - за каждое звание чемпиона;
- по 1,4 млн. рублей - за серебро;
- по 800 тыс. рублей - за бронзу.
Тренерам, подготовившим чемпионов и призёров, положены выплаты в размере 50 процентов от указанных сумм (за каждое призовое место).