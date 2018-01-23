Москвичка судится за 1,5-годовалого сына, которого увез в горы отец-тувинец

23 Янв. 2018 2018-01-23T21:30:56+03:00

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От самого начала в этой истории было занятно все. Такое сообщение я прочла в соцсети: «Тувинец украл ребенка у жены-москвички. Теперь 1,5-годовалый мальчик живет в юрте без отопления вместо комфортной столичной квартиры. Отец украл ребенка в ноябре, когда ему было 1 год и три месяца. Специально оторвал от материнской груди, чтобы отомстить жене. Фишка еще и в том, что теперь в юрте, где пребывает малыш, живет еще его дед - гей. Дед постоянно ходит в женской одежде и накрашенным лицом. Племянник ребенка работает в ФСБ, поэтому они игнорят местный суд и приставов и не исполняют решение. Мужик перед уходом от жены украл ее 3 млн. рублей и обручальное кольцо Бриони, который сам же подарил».

Я тут же позвонила героине этой истории. Неужели все это правда?

СКРОМНЫЙ ПРИНЦ

- В целом, все так, - подтвердила Анастасия Тыкыл-оол. - Но вот про юрту я ничего не знаю. Мой муж увез ребенка в Кызыл, где его родители живут в благоустроенной квартире, у дверей которой я сейчас нахожусь и мне никто не открывает. Третий день вместе с адвокатами я пытаюсь отыскать своего сына. Но он как в воду канул.

...Мы встретились с Настей сразу после ее возвращения в Москву. Сейчас ей 32 года. Всю жизнь она жила в Москве, окончила Плехановскую академию. После учебы работала аудитором в крупной международной компании.

- С Айдысом мы познакомились 3 года назад через общую подругу, - рассказывает Настя. Она была его одноклассницей в Кызыле. Он там учился в самом престижном лицее республики. С 16 лет Айдыс живет в Москве. Он окончил МГУ, аспирантуру. Кандидат юридических наук. На тот момент работал в компании «Консультант Плюс».

Со слов Насти, Айдыс показался ей скромным принцем. Стройный, высокий. Занимался борьбой. Очень заботливый, умный. Она даже плачет, когда вспоминает их знакомство.

- Я тогда жила во Франции, он прилетал ко мне постоянно, - продолжает Настя. - Любые мои капризы выполнял. Ухаживал очень красиво. Официально мы поженились в июне 2016 года. Я вернулась из Парижа в Москву и почти сразу свадьба. Моим родителям он не понравился. Но я не обращала на это внимания. Им никто из моих ухажеров не нравился. Мы снимали квартиру. Я забеременела. И вот тогда только начала замечать некоторые странности.

РЕВНОСТЬ И ВОРОВСТВО

Первое, что насторожило Настю - патологическая ревность мужа. Он взломал ее почтовые адреса, читал все сообщения в телефоне. Залез в соцсети и начал переписку с одним из бывших ухажеров жены - мексиканцем. Причем Айдыс писал мексиканцу от имени Насти. А тот, полагая, что переписывается с бывшей пассией, решил напомнить ей о их бурном романе, прислав видео, где он и Настя занимаются сексом. Вот, мол, помнишь, как нам хорошо было. Айдыс тут же разослал видео всем родственникам, в том числе и родителям своей жены.

Разгорелся скандал.

- Я ему прямым текстом сказала: «Ты сам это все выкопал. Тебя никто не заставлял лезть в мое прошлое», - говорит Настя. - Тем более, что Айдысу я ни разу не изменяла.

Пара помирилась, но Айдыс постоянно напомнил супруге о «криминальном» видео. Особенно удобно было отбиваться им от нападок жены, которая вдруг обнаружила пропажу денег на своих счетах.

- Он полностью обнулил мои банковские счета, на которых было около трех миллионов рублей, - возмущается Настя.

- Как он это сделал? - удивляюсь.

- У него была банковская доверенность. Когда я жила в Париже, просила его доставить из России мои новые банковские карточки. Он тогда привез их, но доверенность оставил при себе. Я про нее и думать забыла. А он нет. Все деньги муж проиграл на бирже.

Настя знала, что ее супруг до свадьбы был азартным игроком и всегда делал ставки с высоким риском. Но была уверена, что завязал. По крайней мере, ей хотелось в это верить. Несколько лет назад родители выслали Айдысу деньги, чтобы тот купил квартиру в Подмосковье. Он сделал ставку и неожиданно ушел в большой минус, задолжав бирже около пяти миллионов. В итоге, чтобы отдать долг, в кредиты влезла вся семья - родители, брат и он сам.

СТРАННЫЙ ДЕД

Вскоре у молодых родился сын Оран. Со съемной квартиры семья переехала в квартиру родителей Насти. Те к тому времени жили за городом. Айдыс потерял работу. Начал выпивать. Ребенком практически не занимался.

- Он вел себя с сыном так, как дети ведут себя с домашними животными, - говорит Настя. - Полчаса посюсюкаться, а кормить, убирать, гулять – это кто-то другой сделает.

- А на какие деньги он выпивал?

- У него были периодические подработки. Я стала просить его отпустить меня на работу. Денег не хватало. И вот тогда в нашей жизни появился папа Айдыса. Приехал нянчиться с внуком, пока я работаю.

Сергей Доптун-оолович, со слов Насти, вел себя как ревнивая свекровь. С утра мог заявить невестке: «Я ненавижу таких людей, как ты», а к вечеру запричитать: «Доченька! Доченька!». Дома дед ходил в женской пижаме - майке с рюшечками и шортах до колен. Красил волосы и надевал на них кокетливый ободок с бантиком. Всячески подчеркивал, что он не намерен лезть в личную жизнь своего сына, но постепенно настраивал его против жены.

Дед Сергей Тыкыл-оол нянчится с внуком.

«МЫ УЕХАЛИ»

Семейная жизнь окончательно разладилась, когда дед решил почему-то, что родители Насти хотят его убить. Так и заявил об этом на каком-то семейном торжестве - я, мол, выпивать с вами не буду, а то вы меня напоите и убьете.

В ноябре 2017 года Айдыс предложил Насте пожить отдельно. Она со своими родителями, он с отцом и маленьким сыном. Так он решил отучить ребенка, которому было год и 3 месяца, от грудного вскармливания. Настя согласилась, но каждый день приезжала к сыну. На порог ее не пускали. Ребенку, мол, надо отвыкнуть. Через неделю Настя пришла вместе с участковым. Но родных и след простыл. В квартире было пусто: ни мужа, ни сына, ни деда, ни вещей. Исчезло даже кольцо Тиффани стоимостью 1 500 евро, которое Айдыс подарил ей когда-то.

- Звоню мужу, а он отвечает: «Мы уехали» и бросает трубку, - рассказывает Настя. - Я заявила в полицию о пропаже ребенка и подала в суд иск об определении места жительства сына. В последнее время он часто угрожал, что любым способом заберет Орана.

Скрин переписки Айдыса и Насти.

Настя не зря опасалась, Айдыс подал аналогичный иск в Кызыле, где непонятно каким образом зарегистрировал ребенка и тем самым изменил территориальную подсудность. Окончательных судебных решений пока нет. Но 21 декабря Дорогомиловский суд Москвы предварительно постановил, что пока ребенок должен находиться с матерью. Вместе с адвокатами Настя выехала в Кызыл, но не нашла там ни мужа, ни ребенка. Кто-то сказал ей, что Айдыс с младенцем и родителями уехал в горы.

Заседание суда в Кызыле назначено на 30 января. Настя надеется, что суд примет решение в ее пользу, несмотря на угрозы брата Айдыса, офицера ФСБ, что она ничего не добьется, потому как у них, Тыкыл-оолов здесь все вопросы решены.

ДРУГАЯ ВЕРСИЯ

Отец малыша живет в Кызыле и преподает в университете

Надежда ИЛЬЧЕНКО («КП» - Красноярск)

Наш корреспондент отыскала Айдыса и его семью.

Первым на мой телефонный звонок ответил брат Айдыса - Сергей.

- Пусть сами разбираются, - очевидно, что он не горит желанием обсуждать ситуацию, но полностью в курсе. - Зачем сор из избы выносить?! Айдыс трубку не берет? Я передам ему, что вы хотите с ним пообщаться. Если он захочет обсуждать это, сам позвонит. Знаете, что мне не нравится в этой истории? То, что Анастасия Сергеевна поливает грязью нашу семью. Это все ложь!

А семью Тыкыл-оолов в Туве знают очень хорошо. Отец 28-летнего Айдыса, Сергей Тыкыл-оол, долгое время возглавлял республиканскую детско-юношескую спортивную школу. Только полтора года назад вышел на пенсию. Мама до сих пор работает заместителем руководителя Бюро медико-социальной экспертизы. По меркам Тувы, люди довольно состоятельные.

Среди знакомых, родственников, соседей и коллег мнение об этой семье практически единогласное – порядочные люди. Может, поэтому ситуация, которая сложилась вокруг скандального развода, для многих стала шоком. Друзья Айдыса после обвинений, которые бывшая жена Анастасия разместила в Интернете, не поверили: «Как украл сына?! Да не мог он ни с того ни с сего так поступить. Не тот человек».

«Не тот человек», как нам удалось выяснить, особенно и не скрывается. Внештатно он сейчас работает в Тувинском госуниверситете, преподает одну из дисциплин на юрфаке.

У него соответствующее образование - в 2010 году Айдыс Тыкыл-оол, выпускник МГУ, защитил в Москве кандидатскую по юриспруденции.

Когда мы наконец до него дозвонились, Айдыс был в университете:

- Я очень занят! – кратко, но ответил он. - У меня сегодня заседание кафедры. Общаться с вами буду, только когда изучу ваши вопросы, пришлите по электронке.

Справедливости ради отмечу, что вопросы в письменном виде я отправила Айдысу еще в пятницу. Среди них самый главный - зачем он увез сына от матери? Но спустя четыре дня ответа я так и не получила.

Предположительно, сейчас за маленьким Ораном приглядывает дедушка. Живет ребенок у тувинской родни, но не где-то на чабанской стоянке в юрте, а в обычной квартире в Кызыле. Возможно, в той самой, куда с приставами приезжала мать, но об этом приезде семью могли предупредить, и они съехали оттуда на несколько дней.

ЗВОНОК АДВОКАТУ

Адвокат Тимур Маршани:

- Кызыльские приставы не собираются отдавать ребенка матери. Ссылаются на то, что им надо разъяснить решение московского суда. Мы пришли к тому, что нужно идти до конца и принимать наиболее взвешенное решение. Расторгнуть брак, определить алименты и оставить ребенка с матерью. Но нам противодействуют не только приставы, но и сотрудник УФСБ про республике Тува, родной брат Айдыса, который сообщает ему время прилета матери ребенка в Кызыл, время отлета. Мы были в местном ФСБ, но там говорят, что все это косвенные предположения. Но кроме как от брата он ни откуда получать информацию не может.

Он не объясняет, почему забрал ребенка. Отключил все телефоны и отказывается общаться. Хотя мы пытаемся донести до него, что мать не против твоего общения с сыном. Но пусть он живет в Москве, а не там, где минус 50 мороза. Плюс к этому там угольная пыль везде. Республика газом не снабжается, угольная пыль кругом. Все в легких оседает. Нынешние условия проживания ребенка - это малогабаритная квартира в старой хрущевке, где прописаны он, его родители и брат. А в Москве хорошая благоустроенная квартира.

Эту историю мы предали огласке, потому что мы не можем выйти с ним на диалог. Он как варвар забрал маленького ребенка, когда он нуждался в грудном вскармливании. И сейчас прячется от нас и не идет на контакт.