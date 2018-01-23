Галс-Девелопмент заработала рекордные 56 млрд рублей

23 Янв. 2018 2018-01-23T18:26:40+03:00

Денежные поступления компании за год выросли на 42%

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Компания «Галс-Девелопмент» опубликовала предварительные итоги работы в 2017 году. Продажа и аренда недвижимости принесли 56 млрд. рублей — это на 42% больше, чем в 2016-м (39,5 млрд. рублей).

12,8 млрд. рублей суммарно дала продажа жилой недвижимости в прошлом году.

34,2 млрд. рублей получилось заработать на реализации многофункциональных комплексов.

9 млрд. рублей поступило от аренды.

В 2017 году лучше всего продавались квартиры в жилом комплексе «Наследие» (второй и третий этапы) и городском квартале «Искра-Парк» - на них суммарно пришлось 46% от общего заработка.

Окончание строительства и ввод в эксплуатацию комплексов «Театральный Дом» и «IQ-квартал» позволили компании вдвое увеличить количество сделок по продаже апартаментов.

Удвоился также и объем проданных коммерческих площадей в сданных жилых комплексах.

В общей сложности «Галс-Девелопмент» сдала в эксплуатацию 240 тыс. кв. метров недвижимости. Самые крупные реализованные проекты: вторая очередь ЖК «Наследие», элитный квартал «Театральный Дом», многофункциональный комплекс «IQ-квартал».

Компания в течение года смогла продать 4 крупных объекта коммерческой недвижимости: торгово-развлекательный комплекс «Лето» (Петербург), офисное здание «Сады Пекина» (Москва), бизнесцентр SkyLight и башню в комплексе IQ-квартал.

Агентство ипотечного жилищного кредитования приобрело у «Галс-Девелопмент» офисные площади в комплексе «IQ-квартал» за 25 млрд. рублей. Продажа объекта оказалась самой крупной сделкой на рынке коммерческих площадей за последние несколько лет!

- Финансовый результат 2017 года - один из лучших за всю историю компании, - рассказал президент «Галс-Девелопмент» Сергей Калинин. - Сбалансированный портфель жилых и коммерческих активов, профессиональный менеджмент, высокое качество возводимых объектов, эффективные механизмы реализации недвижимости – все это обеспечивает нам устойчивое развитие. В 2018 году мы планируем завершить строительство квартала «Искра-Парк» и жилого комплекса «Достояние».

По словам топ-менеджера, компания собирается инвестировать в развитие новых проектов 16 млрд. рублей.

Профессиональное сообщество оценило успехи организации. В 2017 году «Галс-Девелопмент» заработала 12 отраслевых наград: Urban Awards, RREF Awards, «Рекорды рынка недвижимости», FIABCI Prix d’Excellence Awards и другие.

Журнал о коммерческой недвижимости CRE назвал Сергея Калинина самой влиятельной персоной рынка. Коммерсант попал на первую строчку ежегодного рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров» в разделе "строительство".

Пять вице-президентов компании «Галс-Девелопмент» стали лучшими топ-менеджерами России в рамках своих функциональных направлений.