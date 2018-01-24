Наше Подмосковье. «Добродел» для людей

24 Янв. 2018 2018-01-24T02:41:58+03:00

Подмосковным порталом «Добродел», через который можно внести предложения по улучшению качества жизни, пользуются уже более 530 тысяч человек

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О проекте «Добродел» «Комсомолка» писала много раз. И это неудивительно! Электронная книга жалоб и предложений пользуется большой популярностью у жителей области. Через портал dobrodel.mosreg.ru граждане присылают фото дорожных ям, голосуют за варианты благоустройства территорий, помогают формировать списки требующих ремонта и благоустройства дорог, детских площадок, подъездов, больниц.

Подобные формы двусторонней связи властей и населения уже давно доказали свою эффективность. Во-первых, это здорово экономит время самих заявителей, во-вторых, все обращения сохраняются в открытом доступе. Это же позволяет, в частности, властям Московской области четко контролировать исполнение чиновниками на местах. Есть четкие сроки. Как говорится, все ходы записаны! О том, что подобные системы должны использоваться по всей стране, часто напоминает Президент России Владимир Путин.

- В России информационные технологии будут внедряться во все сферы жизни, - говорил глава государства несколько месяцев назад на Петербургском международном экономическом форуме. - Нам предстоит решить национальную задачу - добиться всеобщей «цифровой» грамотности. Это изменит всю жизнь страны.

Московская область в этом плане на лидирующих позициях. «Добродел» начал работу 1 октября 2015 года. И за эти два с небольшим года на портале зарегистрировались более 530 тысяч человек. Более чем на миллион обращений даны ответы.

Вчера о результатах работы «Добродела» в первый месяц 2018 года губернатору доложил зампред регионального правительства - министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максут Шадаев.

За неполный месяц на портале зарегистрировались 18 тысяч новых посетителей - в том числе 6,5 тысячи раз через мобильное приложение. От жителей поступило 24 тысячи обращений, дано более 35 тысяч ответов. Основная часть вопросов касалась состояния подъездов, проблем с уличным освещением, неработающих лифтов и плохой уборки территорий. Кроме того, набирает ход сервис «Народный инспектор», который работает на базе «Добродела». Через него граждане могут жаловаться на нарушение правил парковки, присылая фото машин, владельцам которых затем рассылаются «письма счастья» со штрафами. За январь таких обращений поступило около 900, а всего за четыре месяца работы сервиса - более 6 тысяч.

Конкретно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв:

- Сегодня «Добродел» по сути является путеводным инструментом для работы муниципальных и региональных органов власти. Мы все заинтересованы, чтобы обращения граждан реализовывались, чтобы проблемы, о которых говорится, были устранены на всех уровнях. Считаю эту работу приоритетной, как и прежде, обращаю внимание на то, что мы должны и дальше разъяснять удобство, важность работы «Добродела».

ЭТО ВАЖНО!

С 1 февраля «Добродел» будет доступен по короткому адресу dobrodel.ru.

КСТАТИ

Прямо сейчас на «Доброделе» идет голосование по включению автомобильных дорог в план ремонта 2018 года (оно завершится 31 января). То есть в формировании этого списка принимают участие сами же жители. То же и по многим другим вопросам. Так, с 1 февраля до 30 апреля на портале пройдёт голосование по ремонту и благоустройству подмосковных больниц и поликлиник.