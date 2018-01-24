2018-01-24T10:40:25+03:00
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Выставка Карла Брюллова открывается в Третьяковской галерее

Когда пройдет и как попасть на выставку самого радостного художника XIX века Карла Брюллова в Третьяковской галерее
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К. Брюллов. «Автопортрет». 1849. Авторское повторение. Частное собрание, СПб. Предоставлено организаторами выставкиК. Брюллов. «Автопортрет». 1849. Авторское повторение. Частное собрание, СПб. Предоставлено организаторами выставки
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Портреты Карла Брюллова не спутаешь с другими авторами. Красивые лица, необычный антураж, движение. Фигуры на его полотнах никогда не кажутся статичными. Они будто замерли на миг. Даже одежда передает на картинах это самое движение.

У художника был роман с графиней Юлией Самойловой. Увы, счастья он ему не принес. Но искусство обогатил однозначно. Брюллов написал более сотни портретов современников и стал основоположником жанра портрет-картина. Именно он впервые в русской живописи создал конный портрет.

В Третьяковской галерее хранятся более полусотни работ Карла Павловича. Размещаются шедевры в зале № 9.

В зале по соседству на открывшейся на днях выставке можно полюбоваться еще и на восемь полотен, прибывших из Санкт-Петербурга.

Семь полотен из частного собрания. Владелец коллекции - прапраправнук архитектора Александра Брюллова, старшего брата живописца Брюллова. От своих прославленных родственников коллекционер унаследовал семейную реликвию «Портрет аббата» (конец 1830-х). С нее и началось его собрание.

Портреты из этой коллекции исполнены в различные периоды творчества. Представлено все портретное разнообразие: парадные и камерные изображения, групповой семейный портрет, конный портрет-прогулка, автопортреты.

К. Брюллов. «Керубино Корньенти. Портрет А. Н. Демидова на коне». 1852. Частное собрание, СПб. Предоставлено организаторами выставки

К. Брюллов. «Керубино Корньенти. Портрет А. Н. Демидова на коне». 1852. Частное собрание, СПб. Предоставлено организаторами выставки

Восьмое полотно - «Портрет княгини Авроры Демидовой» - прибыло из Константиновского дворца в Стрельне.

Москвичи могут наслаждаться этим и другими привезенными из Северной столицы шедеврами до конца июня.

ГДЕ: Государственная Третьяковская галерея, м. «Третьяковская», Лаврушинский пер., 10.

КОГДА: 24 января - 24 июня.

Цена билетов: 200 - 500 руб.

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