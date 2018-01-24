Выставка Карла Брюллова открывается в Третьяковской галерее
Портреты Карла Брюллова не спутаешь с другими авторами. Красивые лица, необычный антураж, движение. Фигуры на его полотнах никогда не кажутся статичными. Они будто замерли на миг. Даже одежда передает на картинах это самое движение.
У художника был роман с графиней Юлией Самойловой. Увы, счастья он ему не принес. Но искусство обогатил однозначно. Брюллов написал более сотни портретов современников и стал основоположником жанра портрет-картина. Именно он впервые в русской живописи создал конный портрет.
В Третьяковской галерее хранятся более полусотни работ Карла Павловича. Размещаются шедевры в зале № 9.
В зале по соседству на открывшейся на днях выставке можно полюбоваться еще и на восемь полотен, прибывших из Санкт-Петербурга.
Семь полотен из частного собрания. Владелец коллекции - прапраправнук архитектора Александра Брюллова, старшего брата живописца Брюллова. От своих прославленных родственников коллекционер унаследовал семейную реликвию «Портрет аббата» (конец 1830-х). С нее и началось его собрание.
Портреты из этой коллекции исполнены в различные периоды творчества. Представлено все портретное разнообразие: парадные и камерные изображения, групповой семейный портрет, конный портрет-прогулка, автопортреты.
К. Брюллов. «Керубино Корньенти. Портрет А. Н. Демидова на коне». 1852. Частное собрание, СПб. Предоставлено организаторами выставки
Восьмое полотно - «Портрет княгини Авроры Демидовой» - прибыло из Константиновского дворца в Стрельне.
Москвичи могут наслаждаться этим и другими привезенными из Северной столицы шедеврами до конца июня.
ГДЕ: Государственная Третьяковская галерея, м. «Третьяковская», Лаврушинский пер., 10.
КОГДА: 24 января - 24 июня.
Цена билетов: 200 - 500 руб.