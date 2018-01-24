«Необъятный Рязанов»

24 Янв. 2018 2018-01-24T07:56:49+03:00

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Устроители экспозиции создали душевное пространство. Здесь можно посмотреть личные вещи самого новогоднего режиссера СССР, увидеть отрывки из его картин, а также интервью с великими актерами о том, как снимались легендарные комедии.

Обожаете «Иронию судьбы»? Тогда обязательно сделайте фотографию в обстановке той самой квартиры, сбившей с толку Женю Лукашина. Если на выставке затрезвонит телефон, не раздумывая, снимите трубку. Вы услышите голос Эльдара Рязанова, читающего свои стихи.

Экскурсию по выставке в виртуальном режиме проводят друзья и коллеги Рязанова: Олег Басилашвили, Светлана Немоляева, Николай Фоменко, Лия Ахеджакова и Александр Ширвиндт.