Фотография катастроф

24 Янв. 2018 2018-01-24T07:57:05+03:00

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Три с половиной тысячи претендентов и лишь 12 из них в финале.

Чтобы сделать свои снимки, запечатлевшие все самые «нарывающие» места планеты, фотографам приходится мотаться по всему миру. В сфере их интересов - экологические катастрофы, военные конфликты, потоки беженцев, наводнения, социальные проблемы. В числе финалистов премии Prix Pictet оказался и россиянин Сергей Пономарев - известный фотограф, снимающий различные конфликты по всему миру. Чтобы сделать кадр, вышедший в финал, он проделал вместе с беженцами весь путь, полный нешуточных опасностей.

В Москву выставка приехала из Музея Виктории и Альберта (Лондон). На ней представлены работы фотографов из 7 стран: победителя премии Ричарда Мосса (Ирландия), Мэнди Баркера (Великобритания), Саскии Кронеберг (Германия), Беаты Гютшо (Германия), Ринко Каваути (Япония), Бенни Лама (Гонконг), Сохи Нишино (Япония), Сергея Пономарева (Россия), Томаса Руффа (Германия), Мунема Васифа (Бангладеш), Павла Вольберга (Россия) и Майкла Вульфа (Германия).

Тема этого года - «Пространство». Каждый из фотографов, вошедших в шорт-лист, по-особому интерпретирует тему, разрабатывая свой уникальный и неповторимый художественный язык. Жюри конкурса только приветствует творческие эксперименты. Участники не только создают работы на стыке разных жанров. Они смело миксуют их, получая совершенно новые.

- В этот раз задача судей была сложнее, чем когда-либо, в связи с эталонным качеством произведений, отобранных в качестве шорт-листа премии Prix Pictet, - говорит председатель жюри премии Дэвид Кинг. - Только после продолжительных и жарких дебатов мы пришли к решению о том, что победителем премии становится Ричард Мосс, автор серии фотографий «Тепловые карты». Это потрясающе самобытное и ярко рассказанное посвящение хрупкому существованию переселенцев, которые пытаются выжить, добравшись до развитых богатых стран Европы.

ГДЕ: Музей-усадьба Муравьевых-Апостолов, м. «Красные Ворота», ул. Старая Басманная, 29/9, стр. 1.

КОГДА: До 18 февраля.

Цена билетов: 150 - 350 руб.