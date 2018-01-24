Члены участковых избирательных комиссий обойдут все московские дома

24 Янв. 2018 2018-01-24T14:42:35+03:00

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Москва готовится к выборам Президента России, намеченным на 18 марта. Для этого Московская городская избирательная комиссия и центры госуслуг Москвы "Мои документы" запустили совместный проект по информированию москвичей о предстоящем в марте всенародном голосовании. С ближайшего понедельника, 29 января, начнётся обход жилых домов сотрудниками избирательных комиссий и центров госуслуг.

Это даёт возможность дойти до каждой квартиры, рассказать о предстоящих выборах, о возможностях проголосовать не только по месту регистрации, но и по фактическому месту жительства, - рассказал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сегодня, 24 января, на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

Напомним, в этом году во время выборной компании россияне смогут проголосовать не только по месту регистрации, то есть прописки, но и по месту фактического проживания. Для этого нужно сообщить о своём намерении в территориальную избирательную комиссию по месту пребывания ‪с 31 января‬ или в участковую избирательную комиссию ‪с 25 февраля‬. Обратите внимание: заявление о месте голосования можно подать один раз.

Чтобы выяснить, кому из жителей может потребоваться такая возможность, квартиры дважды будут обходить вместе с представителями избиркома и сотрудники МФЦ.

По словам директора центров госуслуг Москвы "Мои документы" Елены Громовой, в первое посещение работники центров госуслуг и члены участковых избирательных комиссий (УИК) сообщат москвичам о президентской кампании и способе голосования по месту нахождения. При этом узнают, нужно ли человеку голосовать на дому или не по адресу регистрации. Во второй визит избирателю уже вручат приглашение на выборы, а также помогут при необходимости выбрать наиболее удобный избирательный участок и выполнить для этого все необходимые процедуры.

В итоге уже ‪16 марта‬ в каждой участковой избирательной комиссии будет по два реестра. Один - из тех, кто голосует по месту пребывания на этом участке. Второй - список избирателей, которых исключат из перечня голосующих, так как в день выборов они будут находиться в другом месте. По оценке Мосгоризбиркома, в столице более 10 процентов москвичей фактически проживает не по месту регистрации. Любой из вправе проголосовать на выборах президента по месту фактического пребывания.

Отметим, подобная кампания по информированию избирателей в Москве будет проходить впервые.

Кстати

Во время обходов квартир отличительными знаками членов УИК и сотрудников центров госуслуг "Мои документы" станут:

- фирменный нагрудный значок с надписью "2018 марта - выборы президента России";

- бейдж с указанием фамилии, имени, отчества и должности, подписанный руководителем УИК и руководителем соответствующего центра госуслуг.

Подлинность этих документов можно будет проверить по телефону справочной службы правительства Москвы - (495) 777-77-77.

Предполагается, что поквартирное информирование продлится по ‪12 марта.