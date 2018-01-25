Московское бизнес-сообщество будет агитировать горожан прийти на выборы

25 Янв. 2018 2018-01-24T20:47:24+03:00

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Москва в последние годы уступает другим регионам по явке на выборы любого уровня. Хотя, казалось бы, столица, самый крупный город страны. Очевидно, что проблему нужно решать. Впереди самые важные выборы ближайших 6 лет, выборы Президента России. Бизнес-сообщество, которое объединяет крупнейших работодателей, решило помочь повысить явку на московских участках. Об этом говорили на встрече актива Московской торгово-промышленной палаты с предпринимателями и представителями различных отраслей.

- Мы призываем всех предпринимателей принять участие в голосовании 18 марта и обеспечить эту возможность всем работникам, используя при этом конституционное право агитировать сограждан за участие в выборах Президента России, - обратился к коллегам президент Московской Торгово-промышленной палаты Владимир Платонов. - Нужно ли агитировать за выборы? Я уверен, что обязательно нужно. Нужно человеку помочь сделать выбор между диваном, дачей или выбором президента.

При этом он особо подчеркнул, что речь идет об агитации, чтобы москвичи шли на выборы, а не голосовали там за конкретных кандидатов - это запрещено законом.

Предприниматели предложение поддержали.

Известный ресторатор Аркадий Новиков рассказал, что сегодня в индустрии ресторанов задействовано более 10 тысяч человек, которые ежегодно обслуживают около 1 миллиона гостей. В отрасли сейчас решают, как можно было бы ненавязчиво приглашать клиентов на выборы.

- Мы агитацию за участие в выборах обязательно будем вести. Мой голос - мой капитал, - заявил Новиков. - Не буду же я его мариновать между пуфиков на диване! Так и говорю своим сотрудникам: это наше ключевое право и власть, данная Конституцией. Странно дома сидеть, пока вся страна голосует. Например, в Бельгии, известной своими гражданскими свободами, штрафуют за неучастие в выборах. Дважды не пришел на избирательный участок - штраф еще больше. На третий раз попросту лишают избирательного права.

- У каждого человека есть свои собственные политические пристрастия и предпочтения. Важно одно: чтобы участие в выборах приняло максимальное количество человек, настолько, насколько это возможно, - согласился с коллегами председатель Комитета МТПП по такси Богдан Коношенко. - Их результат в конечном итоге сплотит общество и даст возможность устойчивого развития и стране, и бизнесу.

КСТАТИ

На встрече, где было утверждено это решение, побывал глава Мосизбиркома Валентин Горбунов. Он инициативу бизнес-сообщества поддержал. И отметил, что со схожей инициативой параллельно выступила Московская федерация профсоюзов.

- Однако МТТП объединяет не только крупные трудовые коллективы, но еще и малый, и средний бизнес, - напомнил он. - Там, к сожалению, не везде еще есть свои профсоюзные ячейки. При этом в среднем и малом бизнесе работает очень много молодежи. К сожалению, не только в России, но и в мире интерес к выборам среди молодого поколения невысокий. Анализ показывает, что в основном активно старшее поколение, среднее поколение, а молодежь не очень - у них все хорошо, их все устраивает. Молодым надо объяснять, воспитывать будущее нашей страны.

По словам Горбунова, в такой помощи со стороны общественных организаций никакого нарушения закона нет. Чтобы избежать недопонимания, разработана методичка, в которой четко прописано: что можно делать, а чего нельзя.

- Очень бы хотелось обратить внимание на то, что не надо принуждать своих сотрудников - так вы окажете медвежью услугу, - отметил глава Мосизбиркома. - Людям надо разъяснять, объяснять. Самое главное, я, как коренной москвич, думаю: ну в конце концов у нас, у москвичей, должна появиться гордость за свой город? Патриотизм? Неужели нам приятно, когда из кампании в кампанию пресса пишет, что самая низкая явка, наименьшая активность - в крупных городах?!