Сергей Собянин – о выборах президента, реновации пятиэтажек и новых поездах метро

24 Янв. 2018 2018-01-25T00:25:40+03:00

Мэр Москвы в прямом телеэфире рассказал о том, что уже изменилось в городе и чего ждать в ближайшем будущем

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В среду, 24 января, мэр Сергей Собянин впервые в наступившем году ответил на вопросы москвичей в прямом эфире телеканала «ТВ Центр». Свои сообщения желающие могли отправить заранее на специальной странице портала правительства города (mos.ru). Кроме письменных вопросов, принимались еще и видео-вопросы. К своему письму можно было прикрепить фото и видео.

Как правило, москвичи присылают мэру по несколько тысяч обращений. Разумеется, все озвучить в эфире невозможно. Но примерно на 40 – 50 вопросов услышать ответы вполне реально. Сегодня общение мэра с жителями продлилось чуть меньше часа.

Напомним, в 2017 году мэр четыре раза отвечал на вопросы москвичей в телеэфире – в апреле, июле, сентябре и ноябре. Главной темой разговора тогда становилась реновация ветхого жилья в Москве, повышение пенсий и пособий, благоустройство улиц. Сегодня в эфире жители спрашивали о транспорте, ярмарках выходного дня, бесплатных путевках в санатории, реконструкции улиц и реновации пятиэтажек.

Вот что Сергей Собянин сказал в прямом эфире.

«БОЙКОТИРОВАТЬ ВЫБОРЫ НЕЛЬЗЯ»

- Мы не корректируем свои рабочие планы перед выборами. Если заниматься политикой перед выборами, то в Москве делать вообще ничего нельзя в силу того, что у нас каждый год какая-то политическая кампания. Поэтому мы работаем во время любых кампаний и в любую погоду. Москва должна развиваться, строиться и жить для москвичей.

Выборы должны быть максимально прозрачными. Считаю, что выборы президента определяют судьбу нашей страны, во многом судьбу каждого гражданина России и судьбу их детей. Поэтому призывы бойкотировать выборы - это призывы бойкотировать свою судьбу. Чем выше будет явка на этих выборах, тем в целом лучше для страны и для каждого из нас.

Сергей Собянин о предстоящих в марте выборах: "Призывы бойкотировать выборы - это призывы бойкотировать свою судьбу".Фото: Иван МАКЕЕВ

«УЛИЧНЫЕ ФЕСТИВАЛИ – ЭТО НЕ ЗАТРАТНАЯ СТАТЬЯ БЮДЖЕТА»

- Около 14,5 миллионов человек посетили в этом году фестиваль «Путешествие в Рождество». Это рекордная цифра. А на Тверской в новогоднюю ночь одномоментно народу собралось даже больше, чем в День города. Мы создаем такие праздники для тех москвичей и россиян, которые не могут поехать заграницу – в Куршевель или на Багамы. Люди достойны того, чтобы в России, в Москве, для них создавались праздники не хуже заграничных.

Фестивали возвращают в бюджет многократно больше, чем мы тратим. То есть это не затратная статья, а доходная, как не покажется странным. Мы ни у кого эти деньги не отбираем. Наоборот, за счет праздников даем возможность заработать бизнесу – торговле, гостиницам, фирмам услуг. Товарооборот растет, активность бизнеса тоже, потом увеличиваются поступления налогов в бюджет.

БОЛЬШУЮ КОЛЬЦЕВУЮ ЛИНИЮ МЕТРО БУДУТ ОТКРЫВАТЬ УЧАСТКАМИ

- В этом году в ближайшее время откроем первый участок кольца – от «Петровского парка» до «Делового центра». Затем стройка пойдет дальше. По всей длине кольца сейчас проводим подготовительные работы, вынос коммуникаций, где-то уже строятся станции и прокладываются пути. Потом участками будем запускать Большую кольцевую линию. Всего на него уйдет от трех до пяти лет. Это самая большая стройка метро за всю историю Москвы – 68 километров, 31 станция. И все это под землей. Сегодня уже нет сомнений, что этот проект будет выполнен. Новое кольцо будет перевозить в два раза больше пассажиров, чем МЦК.

Станция метро "Петровский парк" откроется в ближайшее время.Фото: Евгения ГУСЕВА

НА ОРАНЖЕВОЙ ВЕТКЕ ПОЕДУТ ПОЕЗДА «МОСКВА»

- На Калужско-Рижской линии старые поезда заменят в 2018 году. Здесь появятся 26 новых составов - поезда «Ока» с кондиционерами. А с 2019 года на эту же ветку поступят современные поезда «Москва». За ближайшие пять - шесть лет мы полностью заменим в метро весь старый подвижной состав.

ПОДЗЕМКА ИДЕТ В НЕКРАСОВКУ

- Первый участок метро в Некрасовке построим уже в 2018 году. Но сомневаемся, открывать его или нет, подождать ли, чтобы эта ветка дальше продлилась. Тогда не будет давки и перегрузки на пересадочных станциях. Если все-таки решим открывать здесь движение отдельными участками, тогда пассажиры поедут сюда в конце 2018 года. Если по транспортной логистике нам придется подождать, то запуск будем планировать на 2019 год.

В ТРАМВАЯХ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ СТАЛО БОЛЬШЕ «ЗАЙЦЕВ»

- Проезд без турникетов провоцирует тех, кто хочет проехать бесплатно. Ими занимается специальная служба. Количество задержанных на таких маршрутах «зайцев» увеличилось. Но это не критично. Считаю, что мы правильно все сделали, потому что в современных больших трамваях запускать пассажиров через одну дверь – это не серьезно. Потом задерживается движение, сбивается график. Сейчас трамваи вообще переживают ренессанс. Мы ремонтируем полотно, чтобы пути были без стыков, максимально бесшумными. Мы запускаем новые комфортные трамваи «Витязь». В итоге за последние годы почти на треть выросло количество пассажиров, которые каждый день пользуются трамваями.

СТУПЕНЬКИ В ПОДЗЕМНЫХ ПЕРЕХОДАХ БУДУТ ОБОГРЕВАТЬ ВСЮ ЗИМУ

- До сих пор действовал стандарт включения подогрева ступенек в подземных переходах в тот момент, когда среднесуточная температура была ниже 9 градусов мороза. Но эта норма уже устарела. Хотя с точки зрения экономии электричества, наверное, все правильно. Но, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфорт пешеходов, я поручил отменить стандарт. Теперь сразу с началом холодов подогрев будет включаться и работать зимой постоянно.

ПЕРВЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ РЕНОВАЦИИ НАЧНУТСЯ В ЭТОМ ГОДУ

- Сегодня выбрано около 240 стартовых площадок, на которых будут возводиться дома для первой волны переселения жителей пятиэтажек. Они будут застраиваться в течение ближайших одного - двух лет. А уже готовые примерно 30 домов рядом с кварталами реновации мы сейчас дорабатываем, чтобы они отвечали требованиям комфорта по отделке квартир и благоустройству дворов. Потом начнем передавать их под заселение.

Выбраны первые 240 площадок для возведения домов по программе реновации.Фото: Евгения ГУСЕВА

Проект полностью обеспечен финансированием. На него выделено 400 миллиардов рублей на ближайшие три года. Это полностью обеспечит старт реновации. Затем излишки квартир будут продаваться на рынке, чтобы частично вернуть затраты на программу. Конечно, так программа реновации не окупится полностью. Но надеюсь, что, по крайней мере, себестоимость жилья окупим.

ЗАЧЕМ МЭРУ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БЛОГ

- Сайтов правительства Москвы мне хватает, но многим жителям – нет. Меня часто спрашивают: «Зачем вы это сделали в городе, а это для чего?». Люди говорят, что не смотрят телевизор, а читают новости в интернете. Их не устраивают мои короткие сообщения в Твиттере или Инстаграме. Там трудно понять, что и для чего делается в городе, что потом из этого получится. Поэтому я открыл свой блог (www.sobyanin.ru), где стараюсь рассказать жителям, что и почему происходит в городе, как мы это делаем. В тех случаях, когда возможно, советуюсь с москвичами, объясняю им свою позицию. Мне кажется, такое общение, напрямую, без посредников и возможность спокойно объяснить городские проекты, все это нужно москвичам.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Можно ли открыть еще больше парковок в городе

- Конечно, можно. Сколько хотите! Но тогда и пробок на дорогах станет больше, и ситуация только ухудшится. Платные парковки мы открыли не для того, чтобы навредить водителям, а наоборот, чтобы по нашим дорогам можно было просто проехать. Математическая модель четко показывает, насколько вырастут дорожные пробки при увеличении количества парковочных мест. Если в пределах Бульварного кольца хотя бы процентов на десять добавим парковок, то количество баллов на карте пробок соответственно вырастет на 1 – 2 в часы пик. Поэтому, если открыть еще больше стоянок, то тогда в первую очередь навредим самим автомобилистам. Нужен определенный баланс.

ВОПРОС РЕБРОМ

Опять перекопают весь центр из-за реконструкции улиц?

- Центр города мы уже обновили, поэтому сейчас планируем здесь минимум работ. Это касается в основном тех мест, которые мы начали ремонтировать в прошлом году. В этом году их завершим. Кроме того, благоустроим два квартала в историческом центре – Кадаши и переулки в районе Солянки и Маросейки вокруг уже отремонтированных участков. Эти работы не будут ухудшать движение в центре города.

А на окраинах выполним около 80 крупных проектов парков, скверов, общественных пространств. Это не программа «Моя улица», а просто масштабное благоустройство, которое будет продолжаться. Причем максимально все проекты будем согласовывать с жителями.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ МЭР

О ярмарках выходного дня

- Вновь откроем их в апреле так же, как и каждый год. При этом мы обычно расширяем сервисы на этих рынках, стараемся, чтобы на них работали в первую очередь фермеры. Мы следим за ценами и качеством товаров. Зимой ярмарки выходного дня работать не могут, поскольку товар просто замерзнет.

О набережных Москвы-реки

- Я дам поручение, чтобы по просьбе жителей разработали проект благоустройства участка набережной в районе Москворечье-Сабурово под железнодорожным мостом. Проект согласуем с москвичами. Затем внесем его в программу развития набережных Москвы-реки.

О Белорусском вокзале

- Мы привели в порядок много вокзалов. В том числе и Белорусский вокзал в части пригородного сообщения тоже обновили. Что касается зоны поездов дальнего следования, там есть над чем поработать. Попрошу коллег из Российских железных дорог, чтобы они обратили на это внимание. Надеюсь, в течение года – полутора там пройдет реставрация и капитальный ремонт. На Белорусском вокзале невозможно просто так что-то сделать, поскольку это памятник архитектуры. К таким зданиям нужно относиться аккуратно.

Сентябрь 2017 года. Площадь Тверской Заставы после реконструкции в рамках программы благоустройства "Моя улица". ФОТО Сергей Бобылев/ТАСС

Об электронном личном кабинете пациентов

- Впервые мы создали электронные медицинские карты. Ими сегодня пользуются 6 миллионов москвичей. Следующий шаг – создание личного кабинета, где пациент мог бы посмотреть свою электронную медкарту. Туда же будут загружаться и результаты его анализов. Надеюсь, до конца этого года такая возможность у москвичей появится.

О нехватке детсадов и школ в районе Северный

- Проекту застройки в районе Северный уже много лет. К сожалению, в то время инвестиционный контракт составлялся так, что сегодня потребовать от инвестора построить социальные учреждения практически невозможно. Хотя инвесторы строят десятки детсадов и школ в Москве. Но не везде это возможно. Скорее всего, от инвестора здесь мы ничего не добьемся. Но это не значит, что жители останутся без садиков и школ. Я поручил внести в Адресную инвестпрограмму города строительство в районе Северный детсада и школы.

О дополнительных льготных путевках в санатории

- Речь идет не просто о курортных путевках, а санаторных курортных лечебных путевках, которые назначаются врачом. Их было мало, хотя с 2009 года мы увеличивали количество. Спрос на них очень большой, и нам приходилось многим отказывать. В этом году мы увеличили вдвое количество путевок – до четверти миллиона. Надеюсь, сможем обеспечить путевками тех, кто в них нуждается.

СПРАВКА «КП»

Впервые в прямом телеэфире Сергей Собянин общался с москвичами в 2011 году через два месяца после назначения на пост столичного мэра. В октябре 2012 года мэр Москвы вновь отвечал на вопросы горожан в прямом телеэфире. Тогда поступило более тысячи вопросов. В основном жителей интересовали проблемы городского хозяйства - транспортной сферы, строительства метро, ЖКХ.

В апреле 2017 года мэру прислали более 5 тысяч обращений. Из них в эфире прозвучали около 30 вопросов. Тогда общение с жителями продлилось около часа. Большая часть вопросов касалась новой программы сноса пятиэтажек. Этой важной для многих горожан теме посвятили более 20 минут телеэфира. Речь шла также о предстоящем чемпионате мира по футболу, работе МЦК, благоустройстве улиц, народных парках и доходах Москвы.

А затем в июле в прямом телеэфире мэру вновь задавали много вопросов о программе реновации, а также реконструкции улиц, строительстве метро и дорог. Тогда москвичи прислали мэру всего более 5 тысяч обращений. Из них в эфире прозвучали более 30 вопросов. Общение Собянина с жителями продлилось около часа.

В сентябре 2017 года мэр провел очередной разговор с москвичами в прямом телеэфире. Тогда за час он ответил примерно на сорок вопросов. Среди них – о новом парке «Зарядье», телефонных террористах, ремонте улиц и сносе пятиэтажек, повышении льгот. В тот раз по поручению мэра сразу после эфира в квартирах москвичей начали включать отопление, не дожидаясь нормативной по инструкции температуры воздуха на улице. С такой просьбой во время телеэфира обратились к Собянину мерзнущие в своих домах жители.

В ноябре прошлого года мэр рассказал о новых линиях метро, турникетах в наземке, стадионе «Лужники» и повышении пенсий.