2018-01-25T14:35:57+03:00
Общество

Очереди в столичных поликлиниках отслеживают в Ситуационном центре

При необходимости прием пациентов ускоряют в режиме онлайн
Светлана ВОЛКОВАkp_ru_msk
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Для пациентов появятся новые сервисыДля пациентов появятся новые сервисыФото: Елена СТЕПАНОВА
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Сегодня, 25 января, в столичном Департаменте здравоохранения журналистам показали работу Ситуационного центра. Эта служба была создана три года назад для оперативного мониторинга доступности и качества медицинской помощи в московских поликлиниках. Технологии, применяемые в Ситуационном центре, позволяют в режиме онлайн анализировать работу врачей, в том числе - загруженность специалистов и время ожидания приема пациентами.

- Работа Ситуационного центра интегрирована с Единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС), - отметил руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. - Это не имеющий аналогов в России ресурс, в котором зарегистрированы более 10 миллионов жителей столицы и подключены почти 60 тысяч автоматизированных рабочих мест врачей. С созданием центра мы получили возможность мониторинга ситуации в онлайн режиме во всех столичных поликлиниках. При этом можем оперативно реагировать в случае необходимости. В итоге качественно повысилась доступность первичной медицинской помощи. Если три года назад записаться на прием к терапевту или педиатру в течение трех дней могли только 65% пациентов, то теперь это могут сделать 95% горожан.

По словам Алексея Хрипуна, поток информации, обрабатываемой в Ситуационном центре, постоянно увеличивается. Например, его специалисты могут контролировать, насколько часто используется медтехника в поликлинике, соблюдаются ли требования «Московского стандарта поликлиники».

Помимо этого, с помощью Ситуационного центра внедряются инновационные проекты по развитию московской медицины. Специалисты центра занимаются улучшением действующих сервисов ЕМИАС. Среди них - электронная медицинская карта, электронный рецепт, электронный больничный лист, сервис электронного анкетирования пациентов. В системе находится более 6,3 миллиона электронных медицинских карт, выписано более 43 миллионов электронных рецептов.

В этом году планируется выдать планшеты врачам, ведущим прием на дому. Так они смогут оперативно посмотреть историю болезни пациента, сделать необходимые назначения. Кроме того, сотрудники Ситуационного центра обучают врачей и руководителей медицинских городских центров работе с информационными базами и электронными документами. По программе дополнительного образования обучение прошли 152 главных врача городских поликлиник и более 1,5 тысяч сотрудников медицинских организаций.

В планах на этот год - интегрировать в единую систему лабораторные сервисы ЕМИАС и Единый радиологический информационный сервис (ЕРИС). Для пациентов появятся новые сервисы. К примеру, на портале мэра Москвы mos.ru можно будет записать на прием к врачу двух и более детей, записаться на диспансеризацию и получить другие дополнительные услуги.

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