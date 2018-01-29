Бесплатные путевки в санатории для жителей Москвы в 2018 году: Кто получит, какие документы потребуются, где находятся курорты

29 Янв. 2018 2018-01-25T15:07:14+03:00

Москвичи могут оформить бесплатную путевку в санаторий лично или онлайн

Изменить размер текста: A A

В своей поликлинике прошлой весной пыталась получить льготную путевку в санаторий как неработающая пенсионерка. Но участковый врач мне сообщила, что на всех желающих их не хватает и отказала. Недавно я прочитала в «Комсомолке», что для москвичей бесплатных путевок в этом году стало больше. Хотела бы оформить такую помощь. Что для этого нужно?

Наталья Юрьева. Центральный округ.

Как объяснили в столичном правительстве, в этом году по решению мэра Сергея Собянина для региональных и федеральных льготников в Москве выделят 122 тысячи дополнительных путевок в санатории и на курорты. Благодаря этому в два раза, то есть со 120 тысяч до 245 тысяч человек, вырастет количество тех, кто сможет отдохнуть и поправить здоровье.

КОМУ ПОЛОЖЕНА ЛЬГОТА

Бесплатные путевки в санатории для жителей Москвы в 2018 году, как и раньше, выдаются в порядке общей очереди. При этом некоторые льготники могут получить их в первую очередь:

- инвалиды и участники Великой Отечественной войны;

- ветераны войны из числа тружеников тыла;

- реабилитированные лица, подвергшиеся политическим репрессиям, и лица, пострадавшие вследствие политических репрессий.

Кроме того, в городских детских поликлиниках выдают бесплатные путевки детям с 2 до 14 лет при бронхолегочных, гастроэнтерологических, нефрологических или сердечно-сосудистых болезнях без сопровождения родителей.

1. К федеральным льготникам относятся:

- инвалиды и участники Великой Отечественной войны;

- ветераны боевых действий;

- военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанные даты;

- награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

- горожане, работавшие о время Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;

- члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;

- инвалиды;

- дети-инвалиды;

- горожане, подвергшиеся воздействию радиации во время катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории.

2. К региональным и московским льготникам относятся:

- неработающие и получающие ежемесячную городскую денежную выплату ветераны труда и ветераны военной службы, труженики тыла, реабилитированные, а также горожане, подвергшиеся политическим репрессиям и пострадавшие из-за политических репрессий;

- награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР»;

- неработающие пенсионеры (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), не относящиеся к льготникам;

- горожане, получившие повреждения здоровья во время терактов;

- супруги, родители или дети в возрасте до 18 лет погибших (умерших) во время террористических актов.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ

1. Идем в поликлинику за медсправкой.

Всем желающим получить бесплатные путевки в санатории в 2018 году в Москве сначала нужно оформить медицинскую справку формы № 070/у. Кстати, эта справка может пригодиться и тем, кто не претендует на бесплатное лечение, а собирается поехать в санаторий за свои деньги. В любом случае в справке указывается рекомендованные сезон лечения, курорты и лечебно-оздоровительные процедуры. Для этого нужно прийти на прием к своему участковому терапевту, сдать необходимые анализы и побывать на осмотре у врачей-специалистов. Если участковый терапевт считает, что вам не нужно санаторно-курортное лечение и вы с этим не согласны, тогда вашу ситуацию должна рассмотреть врачебная комиссия этого же лечебного учреждения.

Обратите внимание: срок действия справки - 12 месяцев. Если с даты получения справки до даты выдачи путевки в отделении соцзащиты пройдет более года, тогда вам придется заново получать справку.

2. Записываемся в очередь на путевку.

Это можно сделать любым удобным способом:

- оформить заявление онлайн в разделе «Услуги и сервисы» на официальном сайте мэра Москвы mos.ru;

- лично обратиться в любой из столичных центров госуслуг «Мои документы» независимо от района прописки в Москве. С собой нужно принести:

личное заявление;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий место жительства в Москве;

медицинскую справку для получения путевки на санаторно-курортное лечение формы № 070/у, подтверждающую, что вы нуждаетесь в поездке в санаторий;

документ, подтверждающий право на льготы (это касается всех, кроме неработающих пенсионеров по возрасту, а также горожан, пострадавших в терактах и родственников погибших в терактах);

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность ребенка (если записываете в очередь на путевку ребенка до 18 лет);

справку из отделения Пенсионного фонда России по Москве и Московской области, о праве на получение путевки (это касается федеральных льготников, получающих ежемесячную денежную выплату в ведомственном пенсионном отделе или отделении ПФР за пределами Москвы и Московской области);

трудовую книжку для подтверждения факта увольнения с работы (для неработающего пенсионера). В зависимости от льготы могут потребоваться и другие документы.

3. Отслеживаем свое место в очереди.

Это можно сделать на специальной странице сайта Департамента труда и социальной защиты населения Москвы в разделе «Информация о путевках» (www.dszn.ru/activities/informatsiya_o_putevkakh/in-the-sanatorium-and-spa-institutions/informing-about-the-state-of-order-to-receive-vouchers-for-sanatorium-and-spa-treatment.php).

Напомним, в первую очередь путевки выдают инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, ветеранам войны из числа тружеников тыла, реабилитированным, подвергшимся политическим репрессиям, и горожанам, пострадавшим из-за политических репрессий.

Инвалидам I группы и детям-инвалидам, а также горожанам, получившим повреждения здоровья во время терактов, детям в возрасте до 18 лет погибших (умерших) в результате терактов, дополнительно выделяют путевку для сопровождающего их человека.

4. Приносим документы в отдел соцзащиты.

Когда подойдет ваша очередь на бесплатную путевку в санаторий, нужно будет прийти в районный отдел соцзащиты с такими документами:

- личное заявление;

- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий место жительства в Москве;

- медицинская справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение формы № 070/у, подтверждающая, что вы нуждаетесь в таком лечении;

- справка о праве на получение санаторно-курортной путевки, выданная пенсионным отделом, выплачивающим ежемесячную денежную выплату (для федерального льготника, получающего выплаты не через отделение Пенсионного фонда РФ по Москве и Московской области);

- трудовая книжка для подтверждения факта увольнения с работы (для неработающего пенсионера).

Путевку выдают не ранее чем за месяц до даты заезда в санаторий, указанной в путевке. После этого нужно прийти к участковому терапевту для дополнительного обследования и оформления санаторно-курортной карты.

5. Получаем в санатории документы.

После лечения вам должны выдать в санатории обратный талон санаторно-курортной карты и обратный талон к путевке с отметкой о проживании в санатории. Льготный «отпускник» обязан принести обратный талон санаторно-курортной карты в поликлинику, выдавшую эту карту. При этом обратный талон к путевке с отметкой о проживании в санатории отнести в районный отдел соцзащиты, выдавший путевку. Эти бумаги надо отдать в течение месяца после возвращения.

КУДА ОТПРАВЯТ

Бесплатные путевки в санатории для жителей Москвы в 2018 году дают в такие регионы России:

- в Подмосковье - Пушкинский, Одинцовский, Раменский, Мытищинский и другие районы;

- в средней полосе России;

- на черноморском побережье Кавказа - Сочи, Анапа, Геленджик, а также в Крыму;

- на Кавказских Минеральных водах - Пятигорск, Ессентуки, Нальчик.

Везде лечат в основном болезни системы кровообращения, нервной и эндокринной системы, органов пищеварения, дыхания, глазные болезни.

ПРИ КАКИХ БОЛЕЗНЯХ МОГУТ ОТКАЗАТЬ

Путевку в санаторий не дадут, если у пациента есть:

- болезни в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционные заболевания до окончания срока изоляции;

- заболевания, передающиеся половым путем;

- хронические болезни в стадии обострения;

- бактерионосительство инфекционных заболеваний;

- заразные болезни глаз и кожи;

- паразитарные болезни;

- туберкулез любой локализации в активной стадии (для санаториев нетуберкулезного профиля);

- злокачественные новообразования, требующие противоопухолевого лечения, в том числе химиотерапии;

- эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению;

- психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения или нестойкой ремиссии, в том числе представляющие опасность для пациента и окружающих.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

29 января - Департамент труда и социальной защиты населения Москвы;

30 января - Департамент городского имущества Москвы;

31 января - Департамент здравоохранения Москвы;

1 февраля - Департамент национальной политики и межрегиональных связей Москвы;

2 февраля - Департамент информационных технологий Москвы.

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС РЕБРОМ

Закроют ли движение трамваев в Холодильном переулке на время ремонта путей?

Слышала, что в моем районе собираются ремонтировать трамвайные пути в Холодильном переулке. Я часто езжу по нему на трамвае № 47. Хотелось бы узнать, будут ли закрывать движение в переулке из-за реконструкции путей?

Оксана Прокофьева, Нагатинский бульвар.

Отвечает председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов:

- Для капитального ремонта трамвайных путей в Даниловском районе уже согласована проектная документация. Работы пройдут в ближайшее время на участке Холодильного переулка от дома № 3 до узла «Даниловская мануфактура». Реконструкция будет проводиться в ночные «окна» с сохранением движения транспорта на разрешенных участках Холодильного переулка. На ремонтируемом участке временно станет действовать ступенчатое ограничение максимальной скорости до 40 километров в час и запрет остановки машин. При этом пешеходы смогут проходить по существующим тротуарам и пешеходным переходам.

По проекту планируется убрать существующие и уложить новые конструкции трамвайного пути. Кроме того, рабочие займутся переустройством контактной сети, заменой горловин колодцев, перекладкой кабельной линии, устройством остановочных платформ, ремонтом дорожного покрытия, а также восстановлением нарушенного благоустройства.

Для безопасности пассажиров по всей длине посадочной платформы с внешнего края установят пешеходное ограждение. Чтобы инвалидам и мамам с колясками было удобнее заходить в вагон, здесь при сходе с посадочных платформ поставят пандусы. К ним добавят наземные тактильные указатели в местах препятствий, например, вдоль бордюра.

Помимо этого, на будущей стройплощадке появится ограждение. Рядом разместят временные здания и сооружения, к примеру, бытовки. В районе также появятся временные дорожные знаки.

Подготовила Светлана ВОЛКОВА.