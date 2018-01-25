Герман Греф пригласил на деловой завтрак робота Софию

25 Янв. 2018 2018-01-25T15:49:28+03:00

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25 января в Давосе глава Сбербанка Герман Греф провел деловой завтрак, тема которого - «Как искусственный интеллект меняет компании и экономику: приобретения и угрозы». На встречу в 7.30 утра пришло руководство таких компаний, как Google, Microsoft, Dell, McKinsey, IBM, «Яндекс» и другие. Но главной приглашенной звездой оказался не человек — робот София, гражданка Саудовской Аравии.

«...не судите по «Терминатору»

- Всем привет! - уверенно обратился андроид к участникам завтрака. - Я чрезвычайно рада, что меня пригласили пообщаться со Сбербанком. Спасибо вам, Герман.

Глава госбанка спросил Софию, чего в роботизации больше - хорошего или плохого. И услышал абсолютно разумный ответ.

- Технология – это инструмент, который можно использовать в любых целях, - сообщила София.

При этом она уточнила, что роботизация открывает возможности для радикального улучшения качества жизни людей, главное - чтобы человечество правильно распоряжалось новыми технологиями.

Есть ли риск для человека из-за бурного развития и повсеместного внедрения искусственного интеллекта?

- Нам свойственно настороженно относиться ко всему новому, к тому, что может сломать существующий привычный уклад нашей жизни. Привыкание к новому — процесс небыстрый. Но доля здоровой критики не помешает. Не судите о нас по таким фильмам, как «Терминатор», - отметила София.

Завершая диалог, Греф пригласил Софию покататься на горных лыжах.

- Да, Герман, увидимся на склонах, – попрощался андроид.

Человекоподобного робота Софию компания Hanson Robotics создала в 2015 году. Андроид изображает 60 эмоций и активно общается. В октябре 2017 года на презентации города будущего Neom София получил гражданство Саудовской Аравии.

Примеров применения искусственного интеллекта множество: компьютерное зрение, распознавание речи, беспилотные автомобили и другие мощные алгоритмы, которые позволяют прогнозировать развитие событий в производстве, экологии, медицине и других сферах жизни. В ближайшее время роль искусственного интеллекта в жизни человека существенно вырастет — сегодня даже лидеры IT-отрасли используют не больше 0,5% «больших данных», накопленных в мире. При этом директор центра Data Science Колумбийского университета Жаннетт Винг отмечает, что отдельные функции компьютеры способны выполнять гораздо лучше, чем люди, но заменить людей полностью не способны.

С внедрением искусственного интеллекта как никогда остро встает этический вопрос.

- Мальчик пробегает перед беспилотным автомобилем. Какое решение примет искусственный интеллект: сбить мальчика или вырулить на тротуар и сбить пять взрослых людей? - приводит конкретный пример Жаннет Винг. - Это философский вопрос, у которого нет правильного ответа. Но в будущем году беспилотные автомобили появятся на наших улицах, и автопроизводителям к тому времени необходимо дать на него ответ.

По словам директора компании Huawei Го Пин, сейчас бизнесу необходимо поддерживать развитие искусственного интеллекта в трех направлениях - для экономии неквалифицировангого труда, как технологию в технически сложных продуктах и как услугу (включая медицину). И через 10 лет никто не будет обсуждать перспективы развития искусственного интеллекта. Как сейчас не обсуждают электричество.

Риски для рынка труда

Российские власти считают, что развитие искусственного интеллекта и «больших данных» для страны чрезвычайно важны.

- Существуют риски для рынка труда, нам нужно больше рабочих мест, которые будут создавать ценность для экономики, - пояснил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. - Для России, я полагаю, здравоохранение имеет очень важное место. Если у вас есть искусственный интеллект, и все это на службе докторов, то можно улучшить качество и доступность медицинских услуг для граждан, особенно в такой большой стране, как Россия.

Частные компании также имеют возможность повышать эффективность своей работы благодаря возможностям искусственного интеллекта.

- У нас была встреча с Михалом Косински — это профессор Стэнфордского университета, на которой мы попытались применить искусственный интеллект для психологического прототипирования, - сообщил экспертам Герман Греф. - Мы взяли его методологию Big V и применили в нашем риск-менеджменте. В прошлом году мы получили $50 млн чистой прибыли из ничего, просто применив эту простую методологию Big V в наших моделях.

Сейчас Сбер пытается расширить сферы использования искусственного интеллекта на все направления бизнеса.

- Если говорить о Сбербанке, мы пытаемся понять, сколько денег мы зарабатываем из использования машинного интеллекта, машинного обучения. Для нас сейчас это ничуть не меньше $2 млрд, между $2-3 млрд, — прогнозирует глава госбанка.

Специалистов, готовых работать с технологиями искусственного интеллекта чрезвычайно мало. Десять лет назад российская компания «Яндекс» создала школу по машинному обучению студентов. Сейчас они выпускают по 120 специалистов в год.

- Один из главных навыков, которые мы пытаемся привить — учиться придется всю жизнь, - сообщил гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож.

В завершение мероприятия Герман Греф задал гостям финальный вопрос: «Изменилось ли ваше мнение по поводу приоритетности развития ИИ после этой дискуссии?» С большим отрывом — 89% — победил вариант ответа: «Да, думаю, что надо уделить этой технологии больше внимания».