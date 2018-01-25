Вечер в опере

25 Янв. 2018 2018-01-25T21:25:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Когда идешь в ресторан с названием Le Restaurant, ты вправе рассчитывать, что кухня там будет французской. Хорошо бы еще, чтобы и повар был француз.

Тут все совпадает: кухня французская, на кухне командует уроженец Бордо (а то!) Жереми Урюти. Молодой, общительный, не то чтобы амбициозный, но полный разных идей. Одна из них - как бы сделать французскую кухню ближе русским едокам. Пусть даже ради этого придется пойти на некоторые компромиссы, в том числе упростить подачу классических блюд.

Где-то внутри - фуа-гра.Фото: Леонид ЗАХАРОВ

И тут же Жереми сам себе противоречит. Террин из фуа-гра (1100 р) подается в виде «шайбы», покрытой желе из красного вина и ягод. Красиво. Но разложенные на тарелке тосты из багета (они тут оказываются почти бесполезными) как раз и напоминают о том, что все можно было бы сделать проще: террин отдельно (его я бы с удовольствием намазал на багет), желе отдельно (его бы я при желании добавил, но мог бы и не добавлять, если бы сильно впечатлился вкусом фуа-гра и решил бы его ничем не перебивать). Тут же, как ни орудуй приборами, вкусы идут «в комплекте».

Краб в яблоках.Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Салат с камчатским крабом, яблоком и сельдереем (1600) - это уже больше похоже на сближение русской и французской кухонь. От нас - крабы, от французов - элегантность подачи и тщательная работа по сочетанию вкусов (прямо-таки умиляют шарики из сладких красных и кисловатых зеленых яблок). Тут, впрочем, вмешивается еще и кухня Юго-Восточной Азии (Жереми к ней, кажется, неравнодушен) с имбирно-кокосовой эмульсией.

Альтернативой в разделе холодных закусок и салатов могут служить несколько рыбных и мясных тартаров или карпаччо.

Нисуас в разобранном виде: тунец - отдельно.Фото: Леонид ЗАХАРОВ

С салатом нисуаз (750) - отдельная история. Жереми справедливо решил, что тут, как ни крути, главное - тунец, поэтому отложил его отдельно, остальные ингредиенты - чуть в сторонке: берите, не стесняйтесь, будет вам нисуаз,

Еще Жереми всячески демонстрирует свою приверженность идее сезонности, и лучше всего это можно понять на примере супа со сморчками и черным трюфелем (980). Не в том смысле, что начало года - самый сезон сморчков и черных трюфелей, просто ничего лучше в холодную зимнюю погоду, чем этот крепкий и ароматный бульон на кореньях, придумать, кажется, невозможно. Ешьте, пока морозы, летом уже будет не то. Хотя кто знает. Тут важно отметить, что этот суп - классика Le Restaurant, новый шеф просто бережно сохранил его в меню, но и это немало, честь ему за это и хвала.

В разделе супов, кстати, все вообще весело и интересно: луковый (720, куда ж без него?), буйабес (650, да не простой, а с равиоли, начиненными тюрбо и имбирем). И еще детокс крем-суп из черного редиса (550) - вот он точно может сделать мсье Урюти лучшим другом русских мужчин (особенно если заменить «детокс» на «похмельный»).

Упругие щечки.Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Далее у нас телячьи щечки по-бургундски с картофельным гратеном и - чего мелочиться! - трюфелем (780). Тут, пожалуй, следует отметить консистенцию щечек. Принято считать, что чем они мягче, чем лучше, вот их порой и передерживают до состояния тушенки. А здесь мы имеет счастливую возможность ощутить их упругость и применить навыки вдумчивого пережевывания вкусного мяса - так интереснее, честное слово.

У вас продается мясной шкаф?Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Варианты основных блюд - зубатка с пюре из лука-порея (900) или, допустим, перепелка с артишоками и пюре из топинамбура (1680). Если жить не можете без стейков, обратите внимание на весьма элегантный (не в пример многим другим ресторанам) шкаф для вызревания мяса, а чуть поодаль есть и аквариум с крабами, вонголе, лангустинами и прочими украшениями солидного стола.

Вам, любители «Оперы».Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Доберетесь до сладкого - берите классический десерт «Опера» (420), который, впрочем, тоже подается в авторской трактовке: это не плоский торт из нескольких слоев миндальных коржей, а шар с сердцевиной из соленой карамели, покрытый шоколадной глазурью. Он и так эффектен до невозможности, но его еще и поливают карамельным соусом, от запаха которого хочется вспомнить весь свой запас красивых французских слов.

Пока нет ощущения, что Жереми Урюти нашел ответы на все вопросы, которые сам же перед собой поставил, но процесс поиска ему явно нравится. Будем следить.

Le Restaurant

2-я Звенигородская улица, дом 13, строение 1