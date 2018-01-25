Роспотребнадзор выясняет, из-за чего в Подмосковье отравились 16 школьников

25 Янв. 2018 2018-01-25T23:09:34+03:00

Десять из них срочно отправили в больницу

Изменить размер текста: A A

Массовое отравление произошло в школе-интернате для детей с ограниченными возможностями в городе Электростали. 25 января полтора десятка детей резко почувствовали себя плохо и пожаловались на боль в животе. Вероятно, что на обеде они съели что-то испорченное и отравились. В результате острой кишечной инфекции пострадали 16 человек (всего в школе обучаются 136 детей). 10 из них отвезли в инфекционное отделение городской больницы.

Как сообщили «КП» в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, специалисты ведомства сразу начали эпидемиологическое расследование.

- В настоящий момент проводится отбор проб сырья, готовой продукции, питьевой воды, смывов с оборудования и инвентаря, - пояснили в Федеральной службе. - А также ведется отбор проб биологического материала от заболевших и контактных лиц для проведения лабораторных исследований. Ситуация находится на контроле сотрудников Роспотребнадзора.

Известно, что в областной прокуратуре также начали проверку.

- По нашим данным, причиной госпитализации детей стала ротавирусная инфекция, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Точную причину удастся установить позже. После чего будут приняты меры реагирования.

В администрации города комментировать ситуацию пока не спешат. На сайте городского округа сказано лишь, что состояние отравленных детей не изменилось - школьники чувствуют себя удовлетворительно.