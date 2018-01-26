Какие памятники поставят в этом году в Москве: Петр с Февронией, дядя Гиляй и брат Данила Багров

26 Янв. 2018 2018-01-26T02:20:19+03:00

Какие памятники поставят в этом году в Москве? Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для большинства из них уже выбрали места

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До конца 2018 года по всей Москве появится около десяти новых памятников. В среднем на каждую композицию могут потратить от 5 до 50 миллионов рублей. Деньги возьмут из городского и федерального бюджетов, у спонсоров и частично из народных пожертвований. Мы узнали, что и где поставят на улицах и площадях города.

ИЕШУА ПО ПАТРИКАМ НЕ ПОЙДЕТ

Пожалуй, одним из самых долгожданных станет памятник Михаилу Булгакову. Для него выбрали сквер около музея писателя на Большой Пироговской улице между домами № 35 и № 37. Здесь писатель прожил несколько лет.

Историю создания монумента иначе как чертовщиной не назовешь. Лет десять назад скульптурной композицией в память о писателе собрались украсить Патриаршие пруды. В центре водоема хотели вкопать огромный примус высотой с четырех-

этажный дом. Около него должен был гулять по воде Иешуа. А на берегу, на скамейке, увидели бы сидящего Михаила Булгакова. Но местным жителям идея не понравилась. В конце концов автором памятника стал Георгий Франгулян. Все расходы взял на себя Международный благотворительный фонд имени Чайковского.

Фигура писателя, словно оттолкнувшегося от листов с рукописями, парит над землей. На гранитном постаменте из рукописных листов изобразят героев произведений Булгакова.

Ориентировочная дата открытия - до 31 декабря 2018 г.

Булгаков словно парит над своими рукописями. Фото: tchaikovsky.pro

НА ПОКЛОН К СВЯТЫМ БЛАГОВЕРНЫМ

В сквере на Большой Сухаревской площади планируют открыть скульптурную композицию святым Петру и Февронии Муромским. Благоверные на Руси являлись покровителями семьи и брака.

С 2008 года на средства некоммерческого партнерства содействия общенациональной программе «В кругу семьи» по всей России устанавливаются скульптурные композиции «Святые благоверные Петр и Феврония Муромские». Памятники уже появились в 29 городах - Архангельске, Владивостоке, Екатеринбурге, Сочи, в подмосковном Клину и других. Многие молодожены в день свадьбы приезжают к скульптурам с цветами.

Пока проводится закрытый конкурс. Скорее всего, в Москве композиция будет представлять собой сцены из жизни святых.

Ориентировочная дата открытия - до конца 2018 г.

Для героя фильма «Брат» место пока еще не выбрали. Фото: youtube.com

В ЧЕМ СИЛА

Авторы проекта «Брат Данила» планируют поставить на частные пожертвования монумент Сергею Бодрову-младшему в образе Данилы Багрова из кинофильма «Брат». Бронзовая литая фигура будет высотой примерно 2,2 метра, но без постамента. По словам координаторов проекта, сделают это намеренно, чтобы герой стоял на асфальте, и каждый мог подойти к нему, сфотографироваться и обнять, как брата.

Данила, как и в фильме «Брат», будет одет в толстый свитер, бушлат и армейские берцы. На плече - рюкзак. Под ногами у него выложат литыми буквами ставшие крылатыми слова героя культового кино: «Я думаю, что сила в правде!»

Пока место для скульптуры выбирают по одному из четырех адресов - в начале Покровского бульвара, на площади перед станцией метро «Баррикадная», в сквере на Кудринской площади или в парке Декабрьского восстания недалеко от станции метро «Улица 1905 года». Бодров жил недалеко от улицы 1905 года и «Баррикадной». А на Покровском бульваре снимались знаменитые кадры из фильма, на которых Данила идет с братом Виктором. На проект требуется 2,6 миллиона рублей. Из них собрано более 450 тысяч.

Ориентировочная дата открытия - лето 2018 года.

На фото: один из вариантов памятника Гиляровскому. Есть и другой - там писатель сидит в кресле. Фото: folfolkteatr.rukteatr.ru

ПОМНИТ ВСЯ ХИТРОВКА

Для бронзового памятника знаменитому московскому писателю и журналисту Владимиру Гиляровскому авторства молодых скульпторов Алексея Чебоненко и Михаила Баскакова место пока не выбрали. Сейчас рассматривают как вариант Хитровскую площадь. Именно здесь в произведениях Гиляровского случались разные истории с москвичами.

Ориентировочная дата открытия - до конца 2018 г.

Монумент поставят к юбилею Солженицына. Фото: moscowarch.ru

ЧТО ЕЩЕ

- В районе Таганки на улице Солженицына (бывшая Большая Коммунистическая. - Авт.) рядом со сквером между домами № 11 и № 13 появится памятник писателю и нобелевскому лауреату Александру Солженицыну. В этом году как раз будет отмечаться 100-летие со дня рождения писателя. На конкурсе выбрали проект скульптора Андрея Ковальчука. Расходы на изготовление и установку, а также благоустройство вокруг скульптуры возьмет на себя Русский благотворительный фонд Солженицына. Ориентировочная дата открытия - до конца 2018 года.

- Памятник Сергею Третьякову, меценату, коллекционеру, одному из основателей Третьяковской галереи, планируют поставить около входа в парк «Сокольники». Это место выбрали, поскольку во время службы Третьякова главой Москвы Сокольничья роща была выкуплена у императорской казны и включена в состав столицы. Деньги на это жертвовал и сам меценат. Ориентировочная дата открытия - до конца 2018 года.

- Бронзовая скульптура поэтессы Марины Цветаевой работы Зураба Церетели может появиться в закрытом дворе гимназии № 1619 на Таллинской улице в районе Строгино. Учебное заведение носит имя великой поэтессы. Это будет копия точно такой же композиции, подаренной Церетели курортному городу Франции Сен Жиль-Круа-де-Ви. Там Цветаева отдыхала летом 1926 года. Ориентировочная дата открытия - до середины 2018 года.

- На пересечении Голубинской улицы и проезда Карамзина в районе Ясенево откроют памятник Николаю Карамзину. На проект, изготовление и монтаж монумента планируют потратить пять миллионов рублей из средств некоммерческого благотворительного фонда. Ориентировочная дата открытия - до конца 2018 года.

- Памятник архитектору Каро Алабяну, при Сталине - главный архитектор Москвы и один из разработчиков Генплана реконструкции столицы. Его собираются поставить напротив жилого дома № 2 по Малому Песчаному переулку, на зеленом пятачке коттеджной застройки и коллективных садов. По проектам Алабяна построены станция метро «Краснопресненская», Центральный академический театр Российской армии. Ориентировочная дата открытия - до конца 2018 года.