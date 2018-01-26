«Писать вас не хочу. У вас лицо скучное...»

26 Янв. 2018 2018-01-26T02:56:25+03:00

Эта красавица предположительно Эмилия Тимм - супруга художника Брюллова и талантливая пианистка. Увы, брак их продлился всего-то три месяца. «Эмилия Тимм у рояля». К. Брюллов

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В среду в Третьяковскую галерею журналистов и художественное сообщество в честь открытия экспозиции пускали уже после закрытия. Можно было побродить по залам и спокойно рассмотреть любимые шедевры. Смотрители, видя интерес публики, тут же устраивали экскурсии.

- К Брюллову в то время стояли очереди из желающих иметь портрет его кисти. Иногда он соглашался писать, а через два-три сеанса отказывался: лицо, говорил, у вас скучное, - рассказывает красивую историю экскурсовод. - Посмотрите, все люди на его портретах написаны с такой любовью!

В Третьяковке хранятся 52 полотна Карла Павловича. Сейчас из Петербурга привезли еще 8.

Семь - из частного собрания, владеет которым потомок знаменитого рода художника.

Впечатляет портрет великой княгини Елены Павловны. Все без исключения рассматривают складки ее бархатного платья («Как он его так здорово написал!»), живость прекрасных глаз и асимметрично надетое жемчужное колье.

На «Портрете молодой женщины у фортепиано» запечатлена еще одна редкая красавица - Эмилия Тимм, супруга художника. Она была талантливой пианисткой. Брак их был недолог. В январе 1839 года венчались, а уже в марте разъехались.

«Портрет Авроры Карловны Демидовой» Третьяковская галерея мечтала заполучить давно. В 1995 году его выставили на продажу. Тогда куратор нынешней выставки Людмила Маркина лично поехала на аукцион в надежде купить портрет. Однако более счастливой покупательницей оказалась оперная дива Галина Вишневская. Портрет пробыл в коллекции Вишневской - Ростроповича до 2007 года. А позже попал в Константиновский дворец (Санкт-Петербург).

- Вот сейчас мечта наша видеть портрет Авроры Карловны в стенах Третьяковки сбылась. Здесь он пробудет почти полгода, - говорит Людмила Маркина. - Впрочем, каждая из привезенных картин отлично дополняет коллекцию галереи. Это все обязательно стоит увидеть.

ГДЕ: Государственная Третьяковская галерея, м. «Третьяковская», «Новокузнецкая», Лаврушинский пер., 10.

КОГДА: До 24 июля.

Цена билетов: 200 - 500 руб.