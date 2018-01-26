2018-01-26T02:57:43+03:00
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«Battle саночки»

В парке «Сокольники» - зимние радости на любой вкус
Оксана ФОМИНА
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Нет, правда. Хотите - можно коньками звучно резать лед. Или же мчаться по лыжне. По вкусу более творческие занятия? Тогда вам на фестиваль снеговиков.

Он пройдет 27 января. С 12.00 до 16.00 каждый желающий сможет воплотить в жизнь свои смелые творческие мысли и создать снежного человека своей мечты. С собой можно приносить подручные материалы, которые сделают из вашего снеговичка яркую индивидуальность, - перчатки, варежки, шарфы, головные уборы.

В это же время для маленьких посетителей пройдет парад креативных саней «Battle саночки I». Тут уж дело за фантазией родителей. Кто- печку Емели придумает, кто самоходный таз. Кроме того, участников ждут игры, веселые конкурсы и призы.

С 14.00 до 18.00 на фестивале снежных крепостей меткие стрелки смогут пострелять из катапульты.

Вечером, с 17.00, на сцене катка «Лед» пройдет выступление музыкальных коллективов и розыгрыш призов.

ГДЕ: ПКиО «Сокольники», м. «Сокольники», ул. Сокольнический Вал, 1.

КОГДА: 27 января.

Вход свободный.

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