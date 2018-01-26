2018-01-26T03:00:06+03:00
Афиша

Милые морды крупным планом

В ЦДХ сегодня открывается фестиваль природы «Первозданная Россия»
Оксана ФОМИНА
Поделиться:
Несколько часов или дней в фотозасаде - и получаются вот такие умилительные портреты. Фото: Предоставлено организаторами фестиваля «Первозданная Россия»/Алексей ШаскольскийНесколько часов или дней в фотозасаде - и получаются вот такие умилительные портреты. Фото: Предоставлено организаторами фестиваля «Первозданная Россия»/Алексей Шаскольский
Изменить размер текста:

Москвичей ждет несколько выставок: «Мир хладнокровных», «Птичьи истории», «Водопады России», «Большая страна» и другие. Можно увидеть природу страны во всем многообразии - начиная от пейзажей затерянных уголков и заканчивая портретами насекомых и зверей. Приходить стоит всей семьей, такого умилительного зрелища, заставляющего всех без исключения улыбаться, нигде не найти!

Запланирована богатая просветительская программа. Каждые выходные - встречи с путешественниками, фотографами, натуралистами, кинопоказы и мастер-классы.

Фото: Предоставлено организаторами фестиваля «Первозданная Россия»/Николай Шпиленок

Фото: Предоставлено организаторами фестиваля «Первозданная Россия»/Николай Шпиленок

На фестивале открылся стенд «Комсомольской правды». Там можно приобрести коллекции Издательского дома - книги, диски, альбомы по искусству по приятным ценам. А также встретиться с журналистами и увидеть любопытные выставки. Например, впервые в этом году «Комсомолка» покажет выставку «Окно в природу». В нее вошли лучшие снимки легендарного корреспондента «Комсомольской правды» Василия Михайловича Пескова.

ГДЕ: ЦДХ, м. «Октябрьская», «Парк культуры», ул. Крымский Вал, 10.

КОГДА: До 25 февраля.

Цена билетов: 350 - 400 руб.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
В Москве ликвидировали 30 кг санкционных сыров
В 2017 году Москву посетили более 21 млн туристов
В московском метро на Таганско-Краснопресненской линии останавливали движение из-за упавшего на рельсы человека
Для программы реновации в Москве выбрали 240 стартовых площадок
В столице в подземных переходах станут обогревать ступеньки сразу с началом холодов
На Калужско-Рижской линии метро старые поезда заменят в 2018 году
Собянин: «Призывы бойкотировать выборы президента – это призывы бойкотировать свою судьбу»
В центре Москвы несколько человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом
Столичные кинотеатры предоставят студентам 30-процентную скидку в Татьянин день
Аэроэкспресс насмерть сбил двух человек в Москве
Российско-греческий форум пройдет в Подмосковье
В Подмосковье бизнесмен из-за долгов застрелил финдиректора
В Москве могут ввести еще более 40 км выделенных полос
ТПУ «Савеловский» сможет пропускать 250 тысяч пассажиров в сутки
В Подмосковье около 10 тысяч километров дорог обработали реагентами за сутки
Пьяный москвич украл у знакомой обезьяну и забил животное до смерти
В Москве завершился демонтаж новогодних елок
В Татьянин день студентов пустят на столичные катки бесплатно
Американский посол может окунуться на Крещение в прорубь Нового Иерусалима
Тринадцать машин столкнулись в подмосковном Ступино
На фиолетовой ветке столичного метро запустят еще 33 поезда «Москва»
Домработница обокрала безработную москвичку на 1,6 млн рублей
В Подмосковье иномарка сбила насмерть двух человек
Билеты «Единый» в форме браслетов начали продавать в столичном метро
Как работает транспорт в Москве на Крещение: Некоторые улицы около храмов перекроют
В столичных кинотеатрах бесплатно покажут фильмы с участием Тихонова