Милые морды крупным планом

26 Янв. 2018 2018-01-26T03:00:06+03:00

Несколько часов или дней в фотозасаде - и получаются вот такие умилительные портреты. Фото: Предоставлено организаторами фестиваля «Первозданная Россия»/Алексей Шаскольский

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Москвичей ждет несколько выставок: «Мир хладнокровных», «Птичьи истории», «Водопады России», «Большая страна» и другие. Можно увидеть природу страны во всем многообразии - начиная от пейзажей затерянных уголков и заканчивая портретами насекомых и зверей. Приходить стоит всей семьей, такого умилительного зрелища, заставляющего всех без исключения улыбаться, нигде не найти!

Запланирована богатая просветительская программа. Каждые выходные - встречи с путешественниками, фотографами, натуралистами, кинопоказы и мастер-классы.

Фото: Предоставлено организаторами фестиваля «Первозданная Россия»/Николай Шпиленок

На фестивале открылся стенд «Комсомольской правды». Там можно приобрести коллекции Издательского дома - книги, диски, альбомы по искусству по приятным ценам. А также встретиться с журналистами и увидеть любопытные выставки. Например, впервые в этом году «Комсомолка» покажет выставку «Окно в природу». В нее вошли лучшие снимки легендарного корреспондента «Комсомольской правды» Василия Михайловича Пескова.

ГДЕ: ЦДХ, м. «Октябрьская», «Парк культуры», ул. Крымский Вал, 10.

КОГДА: До 25 февраля.

Цена билетов: 350 - 400 руб.