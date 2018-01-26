Милые морды крупным планом
Москвичей ждет несколько выставок: «Мир хладнокровных», «Птичьи истории», «Водопады России», «Большая страна» и другие. Можно увидеть природу страны во всем многообразии - начиная от пейзажей затерянных уголков и заканчивая портретами насекомых и зверей. Приходить стоит всей семьей, такого умилительного зрелища, заставляющего всех без исключения улыбаться, нигде не найти!
Запланирована богатая просветительская программа. Каждые выходные - встречи с путешественниками, фотографами, натуралистами, кинопоказы и мастер-классы.
Фото: Предоставлено организаторами фестиваля «Первозданная Россия»/Николай Шпиленок
На фестивале открылся стенд «Комсомольской правды». Там можно приобрести коллекции Издательского дома - книги, диски, альбомы по искусству по приятным ценам. А также встретиться с журналистами и увидеть любопытные выставки. Например, впервые в этом году «Комсомолка» покажет выставку «Окно в природу». В нее вошли лучшие снимки легендарного корреспондента «Комсомольской правды» Василия Михайловича Пескова.
ГДЕ: ЦДХ, м. «Октябрьская», «Парк культуры», ул. Крымский Вал, 10.
КОГДА: До 25 февраля.
Цена билетов: 350 - 400 руб.