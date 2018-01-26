Участковая комиссия придет в каждый дом

26 Янв. 2018 2018-01-26T03:20:19+03:00

Теперь избиратели могут голосовать там, где они фактически проживают. Фото: Тимур ХАНОВ

Изменить размер текста: A A

В марте Москва, как и вся Россия, голосует на выборах президента. Подготовка к этому уже началась. С понедельника, 29 января, в столице стартует совместный проект по информированию москвичей о предстоящих 18 марта выборах. Его курируют Московская городская избирательная комиссия и центры госуслуг Москвы «Мои документы».

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИМУТ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ

Новый федеральный закон о выборах президента отменил с этого года так называемое крепостное право для избирателей. Теперь желающие могут голосовать там, где они фактически живут, то есть в день выборов больше не нужно ездить по месту прописки. Но для этого нужно принести заявление в территориальную избирательную комиссию по месту пребывания с 31 января или в участковую избирательную комиссию с 25 февраля. Также можно воспользоваться порталом «Государственные услуги» или прийти в любой МФЦ. Обратите внимание: сделать это можно только один раз. Но чтобы выяснить, воспользуются ли горожане такой возможностью, сначала нужно спросить их об этом.

- Совместный проект предусматривает возможность дойти до каждой квартиры, рассказать о предстоящих выборах, о возможностях проголосовать не только по месту регистрации, но и по фактическому месту жительства, - сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов на вчерашней пресс-конференции в центральном офисе «Интерфакса». - По опыту, у нас более 10 процентов москвичей фактически проживают не по месту регистрации. Эти граждане смогут проголосовать на выборах президента по месту фактического пребывания.

По его словам, подобная кампания по информированию избирателей в Москве будет проводиться впервые за долгие годы. До сих пор избиратели видели лишь объявления на подъездах и приглашения в почтовых ящиках. А многим избирателям нужно человеческое общение. Для этого сотрудники участковых избирательных комиссий (УИК) и центров госуслуг попытаются дойти до каждой квартиры.

ИЗБИРАТЕЛЯМ ЛИЧНО ВРУЧАТ ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВЫБОРЫ

Обходы квартир будут проводиться дважды - с 29 января по 22 февраля и с 1 марта по 12 марта. В первый визит работники центров гос­услуг и члены УИК расскажут жителям о президентской кампании и возможности голосования по месту нахождения. При этом узнают, надо ли каждому конкретному человеку голосовать на дому или не по адресу регистрации. Кроме того, жители получат памятку и информационный буклет.

Во второй визит избирателям лично вручат приглашение на выборы. При необходимости помогут выбрать наиболее удобный избирательный участок. Сразу же подскажут, как выполнить все необходимые для голосования по месту нахождения процедуры.

- В своей работе сотрудники центров госуслуг предоставляют информацию максимально понятно и прозрачно, согласно московскому стандарту госуслуг, по принципу экстерриториальности, - сказала директор центров госуслуг Москвы «Мои документы» Елена Громова. - Тема информирования для нас не новая, мы всегда готовы помочь разобраться в самых сложных вопросах. Участие в выборах президента - это гражданский долг каждого москвича, и для реализации этого права голоса он должен знать все о процедуре голосования. В идеале, чтобы мы дошли до каждого москвича.

Благодаря этому уже 16 марта в каждой участковой избирательной комиссии будет по два реестра избирателей. В одном - список тех, кто будет голосовать по месту пребывания на этом участке. Во втором - список тех, кого исключат из перечня голосующих, поскольку в день выборов они будут находиться в другом месте. В итоге каждый желающий сможет отдать свой голос на выборах Президента России.

НА ЗАМЕТКУ

Как отличить сотрудников УИК И МФЦ во время обхода квартир

У представителей участковых избирательных комиссий и сотрудников центров госуслуг «Мои документы» будут такие отличительные признаки:

- фирменный нагрудный значок с надписью «2018 марта - выборы Президента России»;

- бейдж с указанием ФИО и должности, подписанный руководителем УИК и руководителем центра госуслуг.

Полномочия сотрудников центров госуслуг можно будет проверить по телефону единой справочно-информационной службы правительства Москвы - (495) 777-77-77. При этом нужно будет назвать ФИО пришедшего к вам сотрудника МФЦ.

Всю дополнительную информацию о голосовании на выборах Президента России 18 марта 2018 года можно получить по телефону Московской городской избирательной комиссии - (495) 633-51-56.