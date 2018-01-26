2018-01-26T14:27:20+03:00
Происшествия

Прогноз погоды на 26 - 31 января: Циклон несет в Москву снег и оттепель

Морозов до конца января больше не будет, в столице потеплеет до +1. Синоптики дали прогноз погоды на 26 - 31 января
Юлия СМИРНОВА
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Мощный циклон с Атлантики несет в среднюю полосу снегМощный циклон с Атлантики несет в среднюю полосу снегФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Морозная зима в Москве - как теща в том анекдоте. Даже чаю не попила практически. Лишь после Крещения ночью впервые с начала зимы подморозило до -10, на этой неделе даже 20-градусная стужа трещала. Но на этом все.

Мощный циклон с Атлантики несет в среднюю полосу снег и потепление. Циклон, кстати, тот же самый, что устроил наводнение в Париже. Нам он особых напастей не несёт, уверяют Гидрометцентре России. Просто снова вернется привычная уже погода - серая, промозглая, оттепельная.

Вот прогноз Гидрометцентра России до конца января - на выходные и начало следующей недели:

В субботу, 27 января, ночью еще ощутимо подморозит: в мегаполисе до -9, по области до -12 градусов. Днем -3...-8, облачно, ветрено, с небольшим снегом.

В воскресенье, 28 января, под утро -5...-10 градусов, днем -2...-7.

В понедельник, 29 января, серо и снежно. Ночью -4...-9, днем потеплеет до 0...-5.

Во вторник, 30 января, даже ночью -1...-6, а днем оттпель до +1. И снова затянутое тучами небо и снег.

В среду, 31 января, круглые сутки -1...-6, облачно, небольшой снег.

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