2018-01-26T16:18:41+03:00
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В День святого Валентина в московском зоопарке мясо для тигров нарежут в форме сердец

А белых медведей угостят ледяными "валентинками" с рыбой
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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Тиграм Московского зоопарка подготовили съедобные валентинки.Тиграм Московского зоопарка подготовили съедобные валентинки.Фото: Влад КОМЯКОВ
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О любви в столичном зоопарке знают не понаслышке - молодых парочек и счастливых родителей там много. Именно поэтому зоологи готовятся поздравлять животных с Днем святого Валентина. И не только символично, будут еще и вкусные подарки.

- Зоологи приготовят пищу в форме сердечек. Например, белые медведи получат ледяные конфеты в виде сердца. Животные будут грызть их и доставать оттуда сюрпризы - фрукты и рыбу, - рассказали "Комсомольской правде" в пресс-службе Московского зоопарка. - В виде сердец также нарежут мясо и для тигров, леопардов.

Не исключено, что животные, у которых пока нет пары, тоже получат вкусные подарки. Посетители зоопарка 14 февраля, кстати, смогут стать свидетелями кормления животных лакомствами в виде сердечек. Точное время сеанса кормления пока не обозначено. Однако в столичном зоопарке обещали, что процесс снимут и покажут на официальном сайте. Напомним, что в вольерах животных стали появляться камеры видеонаблюдения и любой желающий может открыть видео прямой трансляции на сайте и увидеть пуму, красную панду, гепарда и других животных. В том числе и момент кормления животных.

Кстати, это не первая подобная акция, когда зоологи поздравляют своих животных. Подарки они получали в День рождения Московского зоопарка.

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