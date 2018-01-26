Топ-менеджер банка ударил стюардессу по лицу на борту самолета Москва-Нью-Йорк

26 Янв. 2018 2018-01-26T18:57:38+03:00

Теперь дебошира могут посадить на семь лет

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Не успела утихнуть история с "майором ФСБ" Алисой Аршавиной, которую за хамское поведение и несоблюдение техники безопасности сняли с рейса Москва-Алматы, как всплыла история с авиадебоширом на борту самолета Москва-Нью-Йорк. Не бедный пассажир, а об этом можно судить хотя бы по стоимости билета Москва-Нью-Йорк в бизнес-классе - это около 500 тысяч рублей (туда-обратно), решил "показать себя" в октябре прошлого года. Его имя сначала не называлось. Говорили, что это некий мужчина, 38 лет и он житель Москвы. Как удалось выяснить "Комсомольской правде", речь о директоре проектной группы Евразийского фонда стабилизации и развития Алексее Черекаеве.

Спустя три месяца после инцидента в отношении него все же возбудили уголовное дело по факту хулиганских действий и побоев. Заявление написала бортпроводница, которую он ударил по лицу на борту самолета.

- Инцидент произошел на борту воздушного судна, выполняющего рейс Москва-Нью-Йорк. Пассажир бизнес-класса грубо нарушал общественный порядок, использовал нецензурную лексику, не реагировал на замечания и создавал реальную угрозу безопасности полета и жизни пассажиров. Кроме того, фигурант нанес удар в область лица бортпроводнице, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пострадавшая стюардесса обратилась с заявлением в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево. Когда домой в Россию вернулся и авиадебошир, то его уже ждали полицейские. Он был задержан в аэропорте.

- В отношении фигуранта избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, - объяснили сотрудники транспортной полиции.

За хулиганство на борту самолета москвичу грозит штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 480 часов. Максимальное наказание - лишение свободы до 5 лет. Но это еще не все. Отвечать ему придется и за побои, а это наказание в виде обязательных работ на срок до 360 часов, либо лишением свободы на срок до 2 лет.