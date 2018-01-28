«Золотая молодежь» снова отличилась нарушениями ПДД

28 Янв. 2018 2018-01-28T20:10:57+03:00

Но, похоже, фантазия отказывает обладателями роскошных авто — все та же езда по тротуару [видео]

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Аккаунт «Majorka_77» в последние месяцы бомбит интернет все новыми и новыми видео с нарушениями правил дорожного движения. Звездный час создателей паблика был в ноябре 2017, когда общественность обратила внимание на видео, где маленький мальчик едет на МКАД за рулем «Глентвагена». Голос за кадром комментировал: «Мелкий за рулем Гелика...».

Был огромный общественный резонанс. Видео из интернета показали по всем каналам и даже за границей. Тогда нарушительницу - ею оказалась тетя мальчика, вычислили и оштрафовали на 33 000 рублей. Невысокая цена для международной славы, видимо, решили скандально-известные блоггеры.

С тех пор число подписчиков стало расти. И видео в блоге стало появляться все больше - подписчиков надо же постоянно чем-то удивлять. Но фантазия явно подводит создателей паблика. Езда по встречной полосе, по тротуару, превышение скорости — вот три основных «забавы» людей, называющих себя «золотой молодежью» и «элитой мира».

Сегодня 28 января 2018 года в аккаунт выложено очередное видео, как неизвестный едет по тротуару. И это несмотря на то, что дорога совсем пустая. Подпись гласит: «Ребята обкатывают тротуары по ночной Москве... пока дорожники отдыхают». Судя по геолокации, дело происходит в Тимирязевском районе столицы.

- Мы изучаем данную видеозапись, - сообщили «Комсомолке» в Управлении ГИБДД по Москве.