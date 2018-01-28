2018-01-28T21:59:53+03:00
Происшествия

Курсант МВД, грабивший геев, отчислен из вуза

Парень учился в Московском университете МВД имени В. Я. Кикотя. А в свободное от учебы время занимался грабежами
Василиса НИКОЛАЕВА
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Курсанта, участвовавшего в ограблениях, и еще 3-х его подельников задержали полицейскиеКурсанта, участвовавшего в ограблениях, и еще 3-х его подельников задержали полицейскиеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Молодой человек числился на 3-ем курсе. Совсем скоро он должен был стать дипломированным оперативным сотрудником. Но, похоже, жизнь по ту сторону баррикад - среди преступников — ему нравилась больше.

Несмотря на то, что, как утверждают его знакомые, в деньгах он не нуждался и вообще из хорошей семьи (папа — сотрудник ФСБ, мама трудится в сфере здравоохранения), молодой человек с товарищами промышлял грабежами.

Схема у них была такая — кто-нибудь знакомился на сайте с мужчинами нетрадиционной сексуальной ориентации, назначал свидание, и совершали преступления.

25 января 2018 года по дороге на учебу курсанта, и еще 3-х его подельников задержали полицейские. Уже в отделении молодые люди во всем сознались. Оказывается, они были уверены, что геи не пойдут с заявлением в полицию из-за своей ориентации.

Расследование уголовного дела только начинается, выясняется количество эпизодов, но жизнь у молодого человека уже пошла под откос. Сегодня 28 января 2018 года стало известно, что его отчислили из вуза.

Информация об этом появилась на официальном сайте учебного заведения:

«По результатам проведенной служебной проверки курсант отчислен из образовательного учреждения, он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством Российиской Федерации, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности за упущение в работе с личным составом.

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