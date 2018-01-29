В школьном референдуме примут участие и родители, и дети

29 Янв. 2018 2018-01-29T03:23:59+03:00

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На прошлой неделе Палата Межрайонных советов директоров образовательных учреждений Москвы предложила провести по всему городу школьный референдум. Причем 18 марта, в день выборов Президента России. Логика проста и понятна: ведь избирательные участки чаще всего находятся именно в школах, следовательно, 18 марта сюда придут большинство жителей того или иного района. А вопросов, которые нужно решить сообща, в учебных заведениях накопилось достаточно: это и школьная форма, и время начала занятий, и второй иностранный язык. Родительских собраний и чатов в WhatsApp для легитимности обсуждения явно не хватает. Поэтому и предлагается школьный референдум. Более того, в нем смогут принять участие не только родители, но и дети старше 14 лет. Это возможность для школы услышать мнение не только родителей учащихся школы, но и жителей района, для которых школы работают, в том числе и родителей будущих воспитанников и учащихся школ. На уровне города проводились опросы, например, по срокам каникул (на портале «Активный гражданин» голоса разделились почти поровну за 2 варианта). Сейчас есть возможность на школьном уровне получить референтное мнение родителей и жителей района по конкретной школе.

О предпосылках этого нововведения мы поговорили с директором московской школы № 1748 «Вертикаль» Татьяной Банчуковой.

ПРОРЫВ

- Татьяна Алексеевна, как бы вы оценили родительскую активность в московских школах? Что-то изменилось в этом отношении за последние годы?

- Я считаю, что у нас произошел настоящий прорыв во взаимодействии с родителями и учениками. То, что правительство Москвы стало более открыто для населения, естественно, не могло пройти и мимо системы нашего столичного образования. Я сорок лет работаю в школе и хочу сказать, что за последние семь лет мы пришли к тому, что при обсуждении каких-то серьезных вопросов всегда учитывается мнение и родителей, и учащихся, и педагогов. Например, у нас в школе есть большая группа пап и мам, которые всегда в теме того, что происходит в школе, и активно участвуют во всех процессах.

- Различные современные электронные средства и технологии, которые запущены как раз для упрощения этой связи школы, системы образования и родителей, в этом помогают?

- Безусловно. Хотя у нас пока, конечно, не стопроцентный охват - еще не все жители научились пользоваться этими электронными сервисами. Но те, кто пользуется, давно оценили, насколько это удобно. Вы знаете, что есть электронные журнал и дневник - родители в интернете через пароль могут посмотреть, какие оценки получает их ребенок. На сайтах образовательных организаций сейчас размещаются записи встреч с родителями, для пап и мам, которые не смогли прийти на собрание, например. Многие принимают участие в голосованиях на портале «Активный гражданин» - люди знают, что их слышат, их мнение важно.

- Вы идею школьного референдума поддерживаете?

- Конечно. Идея этого референдума состоит как раз в том, чтобы охватить тех, кто еще не пользуется новыми технологиями. В любой школе есть список актуальных вопросов, по которым важно знать мнение большинства. По сути, на этих референдумах будет формироваться программа развития той или иной школы на ближайшие несколько лет. Поэтому и предлагается 18 марта, в день выборов президента, прийти и высказать свое мнение еще и по важным вопросам, которые касаются процесса обучения.

КАКИЕ ВОПРОСЫ ВЫНЕСУТ НА ГОЛОСОВАНИЕ

- Какие вопросы будут вынесены на голосование в вашей школе?

- Окончательный перечень вопросов мы сформируем после управляющих и педагогических советов школы. Но уже сейчас договорились, что вопросов будет немного - три-четыре, не больше, и они должны быть предельно понятны родителям. У нас один из самых актуальных вопросов касается школьной формы. Родители иногда обращаются ко мне с предложениями. Кто-то увидел, что в каком-то регионе девочки ходят в школьной форме на манер старого советского образца: коричневые платья, белые передники. А в какой-то гимназии - жилеты одного образца с эмблемой школы. Но во многих даже московских образовательных учреждениях четких требований до сих пор нет. Дети могут прийти в одежде каких-то кричащих расцветок или в теплое время года вообще чуть ли не в шортах. Часть родителей выступает за то, что нужно ввести единую форму. Другие приводят свои аргументы: почему мы должны своих детей зажимать в тиски, как в советское время? Для нашей школы это один из злободневных вопросов. Еще. Есть модульная система обучения. Это когда в течение года дети уходят на каникулы не четыре раза, а чаще. Пять недель учимся, шестую отдыхаем. У этого много плюсов: у детей снимается физическая нагрузка, меньше вопросов по спорным отметкам. В нашей школе модульная система действует не первый год. Но многие школы стоят перед выбором, поэтому наверняка вынесут этот вопрос на референдум. Как и время начала занятий. В большинстве школ это традиционно 8.30. Но где-то начинают в 9.00. Как целесообразнее, нужно решать родителям и детям.

- Какая форма сбора мнений есть у родителей сейчас? Только через собрания?

- Собрания в классах - это уже немножечко в прошлом. У нас есть возможность запускать на сайте школы электронные голосования, в которых могут принять участие только зарегистрированные там родители. Но опять же - пока еще не все используют эти технологии. Так мы, например, решали, нужна ли нам зимой лыжная подготовка на уроках физкультуры. Сами понимаете, какая у нас сейчас зима, снега часто нет. При этом лыжи стоят недешево, и они довольно габаритные. И лесопарк «Измайлово», где можно кататься, от некоторых наших корпусов довольно далеко. И если речь идет из-за погоды только о двух-трех занятиях в год, целесообразно ли это?

ВАЖНЫЙ ВОПРОС

«У НАС АКТИВНЫЕ РОДИТЕЛИ. ЯВКА БУДЕТ ВЫСОКОЙ»

- Как вы оцениваете перспективу участия родителей в школьном референдуме? Какая будет активность?

- Самая высокая явка была всегда именно на выборах президента. Конечно, на избирательные участки в школах 18 марта придут много москвичей, много родителей. У нас в школе очень активные родители, которые на ура воспринимают различные инновации. Думаю, у нас в школе на референдум будет приличная явка. Кроме того, не забывайте, что в голосовании на школьном референдуме смогут принять участие и дети, которым к 1 марта исполнится 14 лет. Наши ребята из школьного актива ко мне уже приходили, спрашивали, что за референдум такой. Мы сейчас проводим с ними разъяснительную работу. Их мнение важно. Разумеется, без детей мы не вправе решать какие-то важные вопросы. Например, по той же школьной форме. Им же ее носить, а не родителям с учителями.