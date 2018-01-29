2018-01-29T11:29:26+03:00
Происшествия

Из коттеджа бывшего вице-президента банка в Новой Москве грабители вынесли пять миллионов рублей

Это уже второй за полгода налет на дом Дмитрия Буева
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Комментарии: comments13
Налет на особняк топ-менеджера крупного банка был совершен группой из трех человек.Налет на особняк топ-менеджера крупного банка был совершен группой из трех человек.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Столичная полиция ищет участников ограбления на территории Новой Москвы. Жертвой преступников стал бывший топ-менеджер банка «Петрокоммерц» Дмитрий Буев - еще несколько лет назад он занимал пост вице-президента.

Как сообщают источники в правоохранительных органах, налет на особняк Буева был совершен на прошлой неделе группой из трех человек. Свои лица нападавшие прятали под масками. Экс-банкира избили и под угрозой убийства его семьи заставили выдать хранившиеся в доме деньги - около 5 миллионов рублей.

Отметим, что летом прошлого года на дом Дмитрия Буева было совершено очень похожее нападение. Тогда, по сообщению СМИ, преступники унесли банковские карты, на которых хранилось около 6 миллионов рублей, связанного и избитого владельца коттеджа заставили назвать пин-коды к ним. К слову, то ограбление до сих пор не раскрыто. Теперь у следствия есть основания полагать, что оба эпизода могут быть дело рук одной и той же группы.

Из информации в открытых источниках известно, что Дмитрий Буев получил экономическое образование в одном из американских университетов. В системе банка «Петрокоммерц» отработал около 15 лет, пройдя путь от главного специалиста до вице-президента. Сам «Петрокоммерц», напомним, в 2016 году объединился с банком «Открытие».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Московские полицейские застрелили преступника
Мошенник выманил 300 тысяч рублей у 87-летней пенсионерки
В Москве ликвидировали 30 кг санкционных сыров
В 2017 году Москву посетили более 21 млн туристов
В московском метро на Таганско-Краснопресненской линии останавливали движение из-за упавшего на рельсы человека
Для программы реновации в Москве выбрали 240 стартовых площадок
В столице в подземных переходах станут обогревать ступеньки сразу с началом холодов
На Калужско-Рижской линии метро старые поезда заменят в 2018 году
Собянин: «Призывы бойкотировать выборы президента – это призывы бойкотировать свою судьбу»
В центре Москвы несколько человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом
Столичные кинотеатры предоставят студентам 30-процентную скидку в Татьянин день
Аэроэкспресс насмерть сбил двух человек в Москве
Российско-греческий форум пройдет в Подмосковье
В Подмосковье бизнесмен из-за долгов застрелил финдиректора
В Москве могут ввести еще более 40 км выделенных полос
ТПУ «Савеловский» сможет пропускать 250 тысяч пассажиров в сутки
В Подмосковье около 10 тысяч километров дорог обработали реагентами за сутки
Пьяный москвич украл у знакомой обезьяну и забил животное до смерти
В Москве завершился демонтаж новогодних елок
В Татьянин день студентов пустят на столичные катки бесплатно
Американский посол может окунуться на Крещение в прорубь Нового Иерусалима
Тринадцать машин столкнулись в подмосковном Ступино
На фиолетовой ветке столичного метро запустят еще 33 поезда «Москва»
Домработница обокрала безработную москвичку на 1,6 млн рублей
В Подмосковье иномарка сбила насмерть двух человек
Билеты «Единый» в форме браслетов начали продавать в столичном метро
Как работает транспорт в Москве на Крещение: Некоторые улицы около храмов перекроют
В столичных кинотеатрах бесплатно покажут фильмы с участием Тихонова