Из коттеджа бывшего вице-президента банка в Новой Москве грабители вынесли пять миллионов рублей
Столичная полиция ищет участников ограбления на территории Новой Москвы. Жертвой преступников стал бывший топ-менеджер банка «Петрокоммерц» Дмитрий Буев - еще несколько лет назад он занимал пост вице-президента.
Как сообщают источники в правоохранительных органах, налет на особняк Буева был совершен на прошлой неделе группой из трех человек. Свои лица нападавшие прятали под масками. Экс-банкира избили и под угрозой убийства его семьи заставили выдать хранившиеся в доме деньги - около 5 миллионов рублей.
Отметим, что летом прошлого года на дом Дмитрия Буева было совершено очень похожее нападение. Тогда, по сообщению СМИ, преступники унесли банковские карты, на которых хранилось около 6 миллионов рублей, связанного и избитого владельца коттеджа заставили назвать пин-коды к ним. К слову, то ограбление до сих пор не раскрыто. Теперь у следствия есть основания полагать, что оба эпизода могут быть дело рук одной и той же группы.
Из информации в открытых источниках известно, что Дмитрий Буев получил экономическое образование в одном из американских университетов. В системе банка «Петрокоммерц» отработал около 15 лет, пройдя путь от главного специалиста до вице-президента. Сам «Петрокоммерц», напомним, в 2016 году объединился с банком «Открытие».