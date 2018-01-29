Из коттеджа бывшего вице-президента банка в Новой Москве грабители вынесли пять миллионов рублей

29 Янв. 2018 2018-01-29T11:29:26+03:00

Это уже второй за полгода налет на дом Дмитрия Буева

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Столичная полиция ищет участников ограбления на территории Новой Москвы. Жертвой преступников стал бывший топ-менеджер банка «Петрокоммерц» Дмитрий Буев - еще несколько лет назад он занимал пост вице-президента.

Как сообщают источники в правоохранительных органах, налет на особняк Буева был совершен на прошлой неделе группой из трех человек. Свои лица нападавшие прятали под масками. Экс-банкира избили и под угрозой убийства его семьи заставили выдать хранившиеся в доме деньги - около 5 миллионов рублей.

Отметим, что летом прошлого года на дом Дмитрия Буева было совершено очень похожее нападение. Тогда, по сообщению СМИ, преступники унесли банковские карты, на которых хранилось около 6 миллионов рублей, связанного и избитого владельца коттеджа заставили назвать пин-коды к ним. К слову, то ограбление до сих пор не раскрыто. Теперь у следствия есть основания полагать, что оба эпизода могут быть дело рук одной и той же группы.

Из информации в открытых источниках известно, что Дмитрий Буев получил экономическое образование в одном из американских университетов. В системе банка «Петрокоммерц» отработал около 15 лет, пройдя путь от главного специалиста до вице-президента. Сам «Петрокоммерц», напомним, в 2016 году объединился с банком «Открытие».